Türkiye'de ilk kez Trabzon'da yapıldı: Jersey sperması ile hayvancılık canlanacak
Türkiye'de en çok Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Jersey ırkı inekler için suni tohumlama projesi geliştirildi. Türkiye'de ilk kez Trabzon'da hayata geçirilen proje ile dişi Jersey sperması kullanılarak yapılacak suni tohumlama uygulamaları ile bölgedeki hayvancılık tekrar canlandırılacak.
Anavatanı İngiltere ve Fransa arasında kalan ve adını da Jersey adasından alan ırk olan Jersey ineği için Trabzon'da proje geliştirildi. Süt inekleri arasında yer alan ve Türkiye'ye ilk olarak 1958 yılında getirilen ırk en çok Karadeniz Bölgesi'nde tercih edildi. Bir dönem çok fazla tercih edilen ancak çiftçiliğin azalması ile azalan sarımsı, açık kahve ve krem tonlarında bulunan jersey sığır ırkının Karadeniz Bölgesi'nde tekrar yaygınlaşması ve hayvancılığın canlanması için Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce düğmeye basıldı. Kentteki hayvancılığı geliştirmek için atılan adım ile bazı ilçe belediyeleri ile protokol imzalandı.