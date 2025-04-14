Türkiye'de ilk olabilir: Kediye altından diş yapıldı
Zonguldak’ta, dişi kırılan kediye 1,4 gram altından diş yapıldı. Kedilerde altın dişin nadir olduğunu, Türkiye’de ilk olabileceğini belirten veteriner hekim Ömer Faruk Alkan, “Normal porselen vesaire kediye yapamıyoruz, direnci o kadar yüksek olmuyor. Altının vücuda uyumu daha rahat oluyor. Maliyet açısından, 1,4 gram gibi bir altın gitti, işlemlerin dışında” dedi.
Veteriner kliniğinde çalışan Neslihan Uzun’un kedisinin dişi kırıldı. Bunun üzerine Uzun, veteriner hekime durumu anlattı. Neslihan Uzun ve eşi Özkan Uzun, kedilerine diş kaplaması yaptırmaya karar verdi. Dişin altından yapılmasını isteyen çift, ham 1,4 gram altın aldı. British cinsi kediye önce kırılan dişi için kanal tedavisi yapıldı ardından ameliyatla yerine altından diş yapıldı. Kedi sağlığına kavuşurken, yeme alışkanlığında bir farklılık gözlenmediği belirtildi.