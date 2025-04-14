Türkiye'de ilk olabilir: Kediye altından diş yapıldı

"5-6 BİN LİRA SADECE ALTINA GİTTİ"

İşlemin yapılmasının üzerinden bir hafta geçtiğini ve kedinin sağlığının iyi olduğunu ifade eden Alkan, “Altınla metal arasında öncelikle ağırlık farkı var. Normal porselen vesaire kediye yapamıyoruz, direnci o kadar yüksek olmuyor. Bir de altının vücuda uyumu daha rahat oluyor. Onun dışında çok büyük bir farkı yok. Maliyet açısından 1,4 gram gibi bir altın gitti, işlemlerin dışında. Altının fiyatı önemli olandı. 5-6 bin lira sadece ham altın gitti” dedi.





