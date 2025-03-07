Türkiye'de kadınlara seçme seçilme hakkı ne zaman verildi? Seçme seçilme hakkının tarihi
Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesi Cumhuriyet’in “kadın devriminin” önemli bir eşiğidir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması Kars, Rize, Denizli, Bolu ve Antalya'da halkevlerinde toplanan kadınlarca coşkuyla kutlandı. Kadınlar, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan İnönü ve Meclis Başkanı Kazım Özalp'e teşekkür telgrafları gönderdi. Peki, Türkiye'de kadınlara seçme seçilme hakkı ne zaman verildi?
Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, 1930'larda, Türkiye’de kadınların siyasi haklarını kazanması için gerekli yasaların çıkarılmasını ifade eder. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi; toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk Devrimleri’nden birisidir.