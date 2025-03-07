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Türkiye'de kadınlara seçme seçilme hakkı ne zaman verildi? Seçme seçilme hakkının tarihi

Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesi Cumhuriyet’in “kadın devriminin” önemli bir eşiğidir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması Kars, Rize, Denizli, Bolu ve Antalya'da halkevlerinde toplanan kadınlarca coşkuyla kutlandı. Kadınlar, Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, Başbakan İnönü ve Meclis Başkanı Kazım Özalp'e teşekkür telgrafları gönderdi. Peki, Türkiye'de kadınlara seçme seçilme hakkı ne zaman verildi?

Türkiye'de kadınlara seçme seçilme hakkı ne zaman verildi? Seçme seçilme hakkının tarihi - 1

Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması, 1930'larda, Türkiye’de kadınların siyasi haklarını kazanması için gerekli yasaların çıkarılmasını ifade eder. Kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkını elde etmesi; toplumsal hayatta gerçekleşen Atatürk Devrimleri’nden birisidir.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'de kadınlara seçme seçilme hakkı ne zaman verildi? Seçme seçilme hakkının tarihi - 2

1930 yılından itibaren çıkarılan bir dizi yasa ile önce Belediye seçimlerine katılma, sonra köylerde muhtar olma ihtiyar meclislerine seçilme hakkı tanınan kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakları, 5 Aralık 1934’te Anayasa ve Seçim Kanunu’nda yapılan yasa değişikliği ile tanındı.

Türkiye'de kadınlara seçme seçilme hakkı ne zaman verildi? Seçme seçilme hakkının tarihi - 3

DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ TARİHİ

5 Aralık 1934 'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, "Kadınlara Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı"verilmesiyle, Cumhuriyet tarihinde demokrasi adına en önemli adımlardan biri atılmış olup kadınlarımızın siyasi ve toplumsal hayattaki konumları daha da güçlenmiştir. .

Türkiye'de kadınlara seçme seçilme hakkı ne zaman verildi? Seçme seçilme hakkının tarihi - 4

Böylesine tarihi bir gün aynı zamanda 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır

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