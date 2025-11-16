Türkiye’de karla mücadele başladı, bir ilde Kasım ayında denize giriyorlar

Pazar gününü sahilde balık tutarak değerlendiren Mehmet Karadereli, "Kasım ayının ortasındayız ama Antalya'da yaz devam ediyor. Antalyalılar alışkın bu havalara, gördüğünüz gibi denize girende var, balık tutanda var. Çayını kahvesini alıp deniz kenarında vakit geçirende var.