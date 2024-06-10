Türkiye'de kendiliğinden yetişiyor! Değerini sadece Ruslar biliyor, bedava antikor üreten meyve
Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve bağışıklığı güçlendirmek için tükettiğiniz besinlere dikkat etmeniz gerekiyor. Doğada kendiliğinden yetişen bazı meyveler vücut için adeta bir şifa kaynağı. Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen karamuk meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Türkiye'de kendi kendine yetişen bu meyvenin değeri bilinmiyor.
Karamuk meyvesi, özellikle Orta Asya ve Kafkaslar'da yetişen küçük, siyah veya mor renkli bir meyvedir. Genellikle kuru ve acımsı bir tat profiline sahiptir.