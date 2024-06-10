Türkiye'de kendiliğinden yetişiyor! Değerini sadece Ruslar biliyor, bedava antikor üreten meyve

Doğada kendiliğinden yetişen karamuk meyvesi, Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetişir. Bu bölgelerde özellikle dağlık ve yarı kurak alanlarda doğal olarak bulunabilir.



Karamuk genellikle yüksek rakımlı alanlarda ve kireçli topraklarda yetişir. Ayrıca bazı yörelerde bahçe ve tarlalarda yetiştirilerek ticari olarak da üretilmektedir.