Türkiye'de kendiliğinden yetişiyor! Değerini sadece Ruslar biliyor, bedava antikor üreten meyve

Sağlıklı bir vücuda sahip olmak ve bağışıklığı güçlendirmek için tükettiğiniz besinlere dikkat etmeniz gerekiyor. Doğada kendiliğinden yetişen bazı meyveler vücut için adeta bir şifa kaynağı. Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetişen karamuk meyvesinin faydaları saymakla bitmiyor. Türkiye'de kendi kendine yetişen bu meyvenin değeri bilinmiyor.

Türkiye'de kendiliğinden yetişiyor! Değerini sadece Ruslar biliyor, bedava antikor üreten meyve - 1

Karamuk meyvesi, özellikle Orta Asya ve Kafkaslar'da yetişen küçük, siyah veya mor renkli bir meyvedir. Genellikle kuru ve acımsı bir tat profiline sahiptir.


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Türkiye'de kendiliğinden yetişiyor! Değerini sadece Ruslar biliyor, bedava antikor üreten meyve - 2

Bu meyve genellikle taze olarak tüketilmez, daha çok kurutularak veya reçel, marmelat gibi tatlılar yapımında kullanılır. Besleyici olduğu kadar sağlık açısından da faydalı olabilir, özellikle antioksidan özellikleriyle bilinir.

Türkiye'de kendiliğinden yetişiyor! Değerini sadece Ruslar biliyor, bedava antikor üreten meyve - 3

Doğada kendiliğinden yetişen karamuk meyvesi, Türkiye'de özellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yetişir. Bu bölgelerde özellikle dağlık ve yarı kurak alanlarda doğal olarak bulunabilir.

Karamuk genellikle yüksek rakımlı alanlarda ve kireçli topraklarda yetişir. Ayrıca bazı yörelerde bahçe ve tarlalarda yetiştirilerek ticari olarak da üretilmektedir.

Türkiye'de kendiliğinden yetişiyor! Değerini sadece Ruslar biliyor, bedava antikor üreten meyve - 4

RUSLAR PİLAVLARIN İÇİNDE KULLANIYOR

Rusya'nın güney bölgeleri, özellikle Kuzey Kafkasya'da ve Karadeniz kıyılarında, karamuk yetiştirmek için uygun iklim ve toprak koşullarına sahiptir. Karamuk meyvesi bu sebeple Rusya'da çok popülerdir. Ruslar genellikle pilavlara karamuğu kullanıyorlar.


Türkiye'de kendiliğinden yetişiyor! Değerini sadece Ruslar biliyor, bedava antikor üreten meyve - 5

Karamuk genellikle meyve olarak tüketilse de dikeni ve yaprağı da şifa kaynağı olarak biliyor. Vücutta antikor üretimini destekleyen bu meyvenin faydalarıysa şaşırtıyor.

Türkiye'de kendiliğinden yetişiyor! Değerini sadece Ruslar biliyor, bedava antikor üreten meyve - 6

SOĞUK ALGINLIĞINA ÇOK İYİ GELİR

  • Grip ve soğuk algınlığına çok iyi gelir.
  • Vücuttaki iktihapları iyileştirici özelliğiyle bilinir.
  • Diyabet hastaları için ideal olabilir. Ancak önce bir uzmana danışmaları önerilir.
  • Tansiyon, kalp gibi hastalıklarda kullanır. Bağışıklı güçlendirici özelliğiyle hastalıklara karşı vücut direncini artırır.



Türkiye'de kendiliğinden yetişiyor! Değerini sadece Ruslar biliyor, bedava antikor üreten meyve - 7

7-8 SAATTE TOPLANIYOR

Karamuk bitkisinin toplanması oldukça zahmetlidir. Bir ağazın toplanması 7-8 saati bulabilir. Meyveler toplandıktan sonra yaş ya da kuru şekilde satılır. Vişne hoşafı, üzüm hoşafı yapılarak tüketilebilir. Tatlılarda kullanılabilir. Tatlı bir ekşiliği vardır.

Türkiye'de kendiliğinden yetişiyor! Değerini sadece Ruslar biliyor, bedava antikor üreten meyve - 8

ÇAY OLARAK DA TÜKETİLEBİLİR

Karamuk kökleri ve gövde kabukları kurutulduktan sonra çay olarak kullanıldığı gibi meyveleri de taze veya kurutularak kullanılır. Meyvelerinden tatlı, şurup ve hoşaf yapılır. Yaprakları tat vermesi için çorba ve bulgur pilavına konur.

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