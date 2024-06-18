Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser! Eşi benzeri yok, 85 yıl sonra yeniden hareket etti

“CUMHURBAŞKANI YAKINDAN TAKİP ETTİ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Vakıflar Sivas Bölge Müdürü Cemal Karaca, sözlerine, “Eser 1985 yılında UNESCO tarafından koruma altına alındı. Biz kıymetini geç anladık. Allah koruduğunu koruyor, bu eseri de korudu, günümüze kadar ulaştı. Eserde eşi benzeri bulunmayan ayrıntıların yanında bide denge taşı bulunuyor. Bulunduğu yerde elle müdahale ile dönen bu taş deprem gibi etkilerle sıkışıp dönmediğinde, artık binanın eğiminin bozulduğunu anlıyorduk. Restorasyon çalışmasından öncede bu taş sıkışmıştı. Bugün nasip oldu restorasyonun ardından yeniden taşımızın da dönmesini sağladık. Yeniden turizm ve ibadete açılması bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Cumhurbaşkanımızın özel talimatları ve ilgileri ile yönetilen bir çalışmaydı. Hamt olsun bugünleri gördük“ şeklinde konuştu.