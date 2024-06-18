Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser! Eşi benzeri yok, 85 yıl sonra yeniden hareket etti
Sivas'ta UNESCO tarafından Türkiye'de koruma altına alınan ilk eser olan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifasında, 1939 yılındaki Erzincan depreminde duran denge taşı tamamlanan restorasyonun ardından 85 yıl sonra yeniden hareket etti.
Avrupalı bilim adamlarınca "Anadolu'nun El Hamrası" olarak nitelendirilen Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası 9 yıl süren restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Mayıs ayında ibadete açılmıştı.