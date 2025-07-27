Türkiye'de neden yangın çıkıyor? Yangınlar neden artıyor? Orman yangınlarının sebepleri

Yangının oluşumu, büyüklüğü, ilerleyişi gibi pek çok kriter bölgenin iklimi ve coğrafi yapısı ile doğrudan ilgilidir. Son 10-15 yıl içinde dünya genelinde sıcaklıklar sistematik olarak artış gösterirken Türkiye de bu sıcaklıkların olumsuz etkisini hisseden ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin her 10 yılda bir 0.07 - 0.34 arasında sıcaklık oranının artması bekleniyor. 2007 yılından bu yana dikkat çeken şekilde artan sıcaklıklar, ülke genelinde yangınların oluşumuna da önayak sağlıyor. Peki, yangınlar neden artıyor?