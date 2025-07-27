Türkiye'de neden yangın çıkıyor? Yangınlar neden artıyor? Orman yangınlarının sebepleri

Türkiye'de son yıllarda yaşanan yangınların sayısında artış gözleniyor. Söz konusu yangınlar ormanların yanı sıra ilçe veya il merkezlerini de tehdit ediyor. Dünyanın başlıca sorunları arasında yer alan yangınların meydana gelmesi doğal sebepler ve insan faaliyetlerine dayanır. En büyük etken ise küresel ısınmayla başlayan iklim değişikliğidir. Türkiye ise yangın riskine açık ülkeler arasında yer alıyor. Peki, son dönemde neden çok fazla yangın çıkıyor? İşte, yangınların nedenleri...

Türkiye'de neden yangın çıkıyor? Yangınlar neden artıyor? Orman yangınlarının sebepleri - 1

Yangının oluşumu, büyüklüğü, ilerleyişi gibi pek çok kriter bölgenin iklimi ve coğrafi yapısı ile doğrudan ilgilidir. Son 10-15 yıl içinde dünya genelinde sıcaklıklar sistematik olarak artış gösterirken Türkiye de bu sıcaklıkların olumsuz etkisini hisseden ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin her 10 yılda bir 0.07 - 0.34 arasında sıcaklık oranının artması bekleniyor. 2007 yılından bu yana dikkat çeken şekilde artan sıcaklıklar, ülke genelinde yangınların oluşumuna da önayak sağlıyor. Peki, yangınlar neden artıyor?

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Türkiye'de neden yangın çıkıyor? Yangınlar neden artıyor? Orman yangınlarının sebepleri - 2

TÜRKİYE'DE NEDEN YANGIN ÇIKIYOR? 

Son 10-15 yılda küresel ısınma ile beraber dünya genelind eiklim değişikliği meydana gelmeye başladı. Bu iklim değişikli rüsk grubundaki ülkeler arasında olan Türkiye'yi de belirgin şekilde etkiliyor. Kavurucu sıcaklar, kuraklık, seller, içme sularının azalması bunun göstergeleri arasında. İklim değişikliği etkileri de göz önünde bulundurulduğunda bir dizi etkenle ülkenin hatta dünyanın farklı noktalarında özellikle yaz aylarında yangınlar meydana geliyor.

Türkiye'de neden yangın çıkıyor? Yangınlar neden artıyor? Orman yangınlarının sebepleri - 3

Türkiye'de son yıllarda artan yangınların en büyük nedeni aşırı sıcak havalar. Sıcak havalarla birlikte insan faaliyetleri yangınların çıkışına sebep olup aynı zamanda büyümesine de olanak sağlıyor.

İnsan faaliyetleri kapsamındaki yangına en çok sebep olan aktiviteler ise; anız yakmak, sigara izmariti, piknik ateşleri, çöpler, enerji nakil hatlarından çıkan kıvılcımlardır. Türkiye'de en çok yangın nedeni de kaza/ihmal oluyor.

Türkiye'de neden yangın çıkıyor? Yangınlar neden artıyor? Orman yangınlarının sebepleri - 4

YANGINLAR NEDEN ARTIYOR?

İklim değişikliğinin getirisi olan aşırı sıcaklıkların her sene katlanarak artması yangın oluşumlarını tetikliyor. Türkiye'nin coğrafi yapısı, iklimi ve bitki örtüsü de yangınların başlaması, sürmesi ve büyümesinde etkiliyor oluyor.

İklim değişikliğini ortaya çıkaran küresel ısınma; insan aktivitelerinin sonucunda ortaya çıkan, sera gazları olarak ifade edilen gaz çeşitlerinin atmosferde artması sonucunda yeryüzü sıcaklığının yapay olarak artmasıdır. Böylelikle ısınmaya bağlı olarak yağış, nem, hava hareketleri ve kuraklık gibi iklim öğelerinin değişimi meydana gelir.

Türkiye'de neden yangın çıkıyor? Yangınlar neden artıyor? Orman yangınlarının sebepleri - 5

Türkiye'de yangın riski en yüksek bölgeler, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu olarak açıklanıyor.

Son dönemde en çık yangından etkilenen alana sahip il 33.414 hektar alanla İzmir oldu. Çanakkale'de 7.306 hektar alan, Bolu'da 3.044 hektar, Muğla'da 40.922 hektar, Manisa'da 8.310 hektar alan yangından etkilendi.

Türkiye'de neden yangın çıkıyor? Yangınlar neden artıyor? Orman yangınlarının sebepleri - 6

Küresel ısınma önlenemediği takdirde Türkiye'de yaklaşık 100 yıllık süre içerisinde bilim insanları; baraj göllerinin su seviyesi azalacağını, hidroelektrik enerji üretiminde aksaklıkların olacağını, yüksek basınç kuşağının değişmesiyle beraber düzensiz, ani ve şiddetli yağışlar, seller, hortum, kasırga, heyelan ve erozyona gibi afetlerin meydana geleceğini bildiriyor. Isınmayla denizlerdeki su akıntıları ve sıcaklık rejimlerinin değişmesi beklenirken, kuru kesimlerde yüksek sıcaklıkların etkisiyle orman yangınları ile tarımsal hastalıklarda büyük artışlar görüleceği tahmin ediliyor.

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