Türkiye'de neden yangın çıkıyor? Yangınlar neden artıyor? Orman yangınlarının sebepleri
Türkiye'de son yıllarda yaşanan yangınların sayısında artış gözleniyor. Söz konusu yangınlar ormanların yanı sıra ilçe veya il merkezlerini de tehdit ediyor. Dünyanın başlıca sorunları arasında yer alan yangınların meydana gelmesi doğal sebepler ve insan faaliyetlerine dayanır. En büyük etken ise küresel ısınmayla başlayan iklim değişikliğidir. Türkiye ise yangın riskine açık ülkeler arasında yer alıyor. Peki, son dönemde neden çok fazla yangın çıkıyor? İşte, yangınların nedenleri...
Yangının oluşumu, büyüklüğü, ilerleyişi gibi pek çok kriter bölgenin iklimi ve coğrafi yapısı ile doğrudan ilgilidir. Son 10-15 yıl içinde dünya genelinde sıcaklıklar sistematik olarak artış gösterirken Türkiye de bu sıcaklıkların olumsuz etkisini hisseden ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin her 10 yılda bir 0.07 - 0.34 arasında sıcaklık oranının artması bekleniyor. 2007 yılından bu yana dikkat çeken şekilde artan sıcaklıklar, ülke genelinde yangınların oluşumuna da önayak sağlıyor. Peki, yangınlar neden artıyor?