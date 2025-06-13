Türkiye'de ölen İngiliz turistin kalbi incelendi: Ölüm sebebi belli oldu, kalp İngiltere'ye gönderilecek

NE OLMUŞTU?

İncelemede, Martin'in 350 gram ağırlığındaki kalbini besleyen damarların açık olduğu tespit edilirken, ölüme sebep olabilecek eski veya yeni belirgin bulgu izlenmemişti.

Müteveffanın yaşı ve vücut ağırlığına oranla kalbin ağırlığının beklenenden fazla olması, ölüm şekli ve otopside ölüme sebebiyet verebilecek belirgin bulgu tespit edilmemesi nedeniyle, genç yaşta beklenmedik şekilde hayatını kaybeden ve ölümünde belirgin bir bulgu tespit edilemeyen kişilere uygulanan uluslararası kabul görmüş güncel bilimsel teknikler uygulanmıştı.

Martin'in kalbi bütün olarak örneklenerek yüzde 10'luk formalin solüsyonunda 7 gün süreyle bekletilip histopatolojik tespit sağlanmıştı.

Söz konusu işlem, ölenin kalp damarlarındaki doğumsal anomaliler, hücresel düzeyde kalp kası hastalıkları, kalbin elektriksel aktivitesi, ritim bozuklukları, kalp kapak hastalıkları, kalp kaslarında normalde beklenmeyen bozukluklar, kalbin iltihabi hastalıklarını tespit etmek amacıyla yapılmıştı.