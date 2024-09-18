Türkiye'de ortalama yaşam süresi 77,3 yıl oldu

Erkekler için bu süre 46,6 yıl iken, kadınlarda 51,5 yıl oldu. Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,1 yıl oldu.

Erkekler için bu süre 27,8 yıl iken kadınlarda 32,3 yıl oldu. Türkiye'de 2021-2023 dönemi hayat tabloları verilerine göre, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,4 yıl olarak hesaplandı.

Erkekler için bu süre 15,7 yıl iken, kadınlarda 19 yıl oldu.