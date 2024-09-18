Türkiye'de ortalama yaşam süresi 77,3 yıl oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'de ortalama yaşam süresi 77,3 yıla yükseldi. 2021-23 hayat tabloları verilerine göre listenin zirvesinde Tunceli yer alırken, beklenen yaşam süresinin en az olduğu il Kilis oldu.
TÜİK, 2021-2023 yıllarına ilişkin hayat tabloları verilerini açıkladı.
Buna göre; yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye'de 2020-2022 döneminde 77,5 yıl iken, 2021-2023 döneminde 77,3 yıl oldu