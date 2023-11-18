Türkiye'de resmi izinle ikamet eden yabancı sayısı düştü
Türkiye'de ikamet izni ile yaşayan yabancı sayısı 1 milyon 127 bin 38 oldu. 19 Ocak 2023'te 1 milyon 335 bin 153 olarak kayıtlara geçen yurtta ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı, 9 Kasım itibarıyla 208 bin 115 düşüşle yüzde 15 azaldı.
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 9 Kasım itibarıyla ikamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancı sayısı 1 milyon 127 bin 38 oldu.
İkamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancıların illere göre dağılımında ilk sıradaki İstanbul, 568 bin yabancıya ev sahipliği yaptı.
Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısında İstanbul'un ardından Antalya yer aldı.
Antalya'da ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı 130 bin 994 olarak kayıtlara geçti.
En fazla ikamet izni alınan kentlerden Ankara'da 71 bin 832, Bursa'da 51 bin 566, Mersin'de 41 bin 190, İzmir'de 24 bin 247, Muğla'da 22 bin 586 yabancı yaşıyor.