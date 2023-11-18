Türkiye'de resmi izinle ikamet eden yabancı sayısı düştü

18 YILDA, 179 BİNDEN 1 MİLYON 127 BİNE YÜKSELDİ

Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı, 2005 yılında 178 bin 964'ten 2015 yılında 422 bin 895'e ulaştı. 2018 yılında 856 bin 470'e yükselen ikamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancı sayısı, 2019 yılında ilk kez 1 milyonu aşıp 1 milyon 101 bin 30 oldu. Bu sayı 2020'de 886 bin 653, 2021'de 1 milyon 314 bin 181, 2022'de 1 milyon 354 bin 94 olarak kayıtlara geçti.

19 Ocak 2023'te 1 milyon 335 bin 153 olarak kayıtlara geçen Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancı sayısı, 9 Kasım itibarıyla yüzde 15 azaldı. 208 bin 115 yabancının ayrılmasıyla bu rakam 1 milyon 127 bin 38'e geriledi.

Türkiye'de ikamet izni ile bulunan yabancıların yarısından fazlasının yaşadığı İstanbul'da, 19 Ocak'ta ikamet eden yabancı sayısı 705 bin 556 iken 9 Kasım itibarıyla bu sayı 568 bine düştü. 19 Ocak- 9 Kasım tarihlerinde İstanbul'da ikamet izniyle bulunan yabancı sayısı 137 bin 556 azaldı.