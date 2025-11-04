Türkiye’de resmi tatiller: 10 Kasım resmi tatil mi?

Her yıl 10 Kasım günü, Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca kişi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem, minnet ve saygıyla anıyor. Bu yıl da 10 Kasım tarihinde Türkiye’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına yurt genelinde birçok etkinlik gerçekleşecek. Peki, 10 Kasım resmi tatiller arasında yer alıyor mu?

10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıldönümü olarak her yıl tüm yurtta saygı ve minnetle anılıyor. Saat 09.05’te hayat duruyor, siren sesleriyle birlikte milyonlarca kişi saygı duruşunda bulunuyor.

Atatürk’ü Anma Günü anma törenleriyle, etkinliklerle ve çeşitli programlarla anlamına uygun şekilde kutlanıyor. Peki, 10 Kasım resmi tatil mi?

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye’de resmî tatil olarak kabul edilen günler arasında milli ve dini bayramlar yer alıyor. 10 Kasım, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olarak her yıl saygıyla anılsa da, Türkiye’de "resmî tatil günü" statüsünde değildir; okullar, kamu kurumları ve özel sektör normal mesaiye devam eder.

TÜRKİYE'DE RESMİ TATİL GÜNLERİ

Türkiye’de Resmî Tatil Günleri

Yılbaşı Günü
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Emek ve Dayanışma Günü
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Demokrasi ve Millî Birlik Günü
Zafer Bayramı
Cumhuriyet Bayramı
Ramazan Bayramı (Arife + 3 Gün)
Kurban Bayramı (Arife + 4 Gün)

Bu günlerde devlet kurumları, okullar, bankalar ve çoğu özel işletme kapalıdır.

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

2026 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı takvimi belli oldu. Oruç ibadetinin ardından idrak edilecek Ramazan Bayramı 20 Mart tarihinde başlayacak ve 22 Mart’ta sona erecek. Kurban Bayramı ise 27 Mayıs’ta başlarken tatil 4 gün sürecek ve 30 Mayıs bayramın son günü olacak.

1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı

23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramI

15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı

28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı

