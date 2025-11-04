Türkiye’de resmi tatiller: 10 Kasım resmi tatil mi?

2026 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

2026 yılında Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı takvimi belli oldu. Oruç ibadetinin ardından idrak edilecek Ramazan Bayramı 20 Mart tarihinde başlayacak ve 22 Mart’ta sona erecek. Kurban Bayramı ise 27 Mayıs’ta başlarken tatil 4 gün sürecek ve 30 Mayıs bayramın son günü olacak.



1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı



23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı



1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü



19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor BayramI



15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü



30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı



28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi



29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı