Türkiye’de resmi tatiller: 10 Kasım resmi tatil mi?
Her yıl 10 Kasım günü, Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca kişi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem, minnet ve saygıyla anıyor. Bu yıl da 10 Kasım tarihinde Türkiye’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına yurt genelinde birçok etkinlik gerçekleşecek. Peki, 10 Kasım resmi tatiller arasında yer alıyor mu?
10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin yıldönümü olarak her yıl tüm yurtta saygı ve minnetle anılıyor. Saat 09.05’te hayat duruyor, siren sesleriyle birlikte milyonlarca kişi saygı duruşunda bulunuyor.