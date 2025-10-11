Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Avrupa ve ABD'de kış saati uygulaması tarihleri

Yaz ve kış saati uygulamaları, her sene bahar dönemlerinde gündeme gelir. Her ülkede farklı saatlere denk gelen uygulamayla genel itibarıyla ilkbaharda saatler 1 saat ileri alınır, sonbahar döneminde ise 1 saat geriye alınır. Böylece vatandaşlar güneş ışığından daha çok yararlanarak, enerji tasarrufu da sağlıyor olacaklardı. Ancak Türkiye'de uzun bir süredir kalıcı yaz saati uygulaması mevcut.

Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Avrupa ve ABD'de kış saati uygulaması tarihleri - 1

Saatleri belirli zamanlarda 1 saat ileri veya geri alma durumunu ilk kez bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson gündeme getirmişti. Enerji tasarrufu hedefi ile ortaya atılan fikirin zamanla birçok alanda verimliliği de artırdığı tespit edildi. Avrupa'da kış saati uygulaması kasım ayı ile beraber başlıyor. Peki, Türkiye'de saatler 1 saat geri alınacak mı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Avrupa ve ABD'de kış saati uygulaması tarihleri - 2

SAATLER GERİ ALINACAK MI?

Türkiye'de son kez 2016 yılında saatler ileri alındı ve yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildi. Bunun nedeni ise enerji tasarrufu ve güneş ışığından daha fazla yararlanılmasıydı.

Kararın ardından Türkiye'de her mart ve ekim aylarında uygulanan kış-yaz saati uygulaması kaldırıldı ve temelli yaz saati uygulamasına geçildi. Bu nedenle saatler geri alınmayacak.

Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Avrupa ve ABD'de kış saati uygulaması tarihleri - 3

AVRUPA VE ABD'DE SAAT UYGULAMASI

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaz saati uygulaması 9 Mart 2025 tarihinde başlamıştı, kış saati uygulamasına ise 2 Kasım 2025 tarihinde geçilecek.

Ülkede saatler 02:00'ye yaklaştığında 1 saat geri alınacak. Böylece gün doğumu 1 saat erken olacak ve sabah daha ışık olacak.

Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Avrupa ve ABD'de kış saati uygulaması tarihleri - 4

Avrupa ülkelerinde ise 26 Ekim Pazar günü (Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece) saatler geri alınacak. Saatler 03:00'e yaklatığında 1 saat geri alınacak.

DAHA FAZLA GÖSTER