Türkiye'de saatler geri alınacak mı? Avrupa ve ABD'de kış saati uygulaması tarihleri
Yaz ve kış saati uygulamaları, her sene bahar dönemlerinde gündeme gelir. Her ülkede farklı saatlere denk gelen uygulamayla genel itibarıyla ilkbaharda saatler 1 saat ileri alınır, sonbahar döneminde ise 1 saat geriye alınır. Böylece vatandaşlar güneş ışığından daha çok yararlanarak, enerji tasarrufu da sağlıyor olacaklardı. Ancak Türkiye'de uzun bir süredir kalıcı yaz saati uygulaması mevcut.
Saatleri belirli zamanlarda 1 saat ileri veya geri alma durumunu ilk kez bir böcekbilimci olan George Vernon Hudson gündeme getirmişti. Enerji tasarrufu hedefi ile ortaya atılan fikirin zamanla birçok alanda verimliliği de artırdığı tespit edildi. Avrupa'da kış saati uygulaması kasım ayı ile beraber başlıyor. Peki, Türkiye'de saatler 1 saat geri alınacak mı?