Türkiye’de saatler geri alınacak mı, kış saati uygulamasına geçilecek mi? Kış saati uygulayan ülkeler

TÜRKİYE’DE SAATLER NEDEN GERİ ALINMIYOR?

Resmi Gazete kararıyla birlikte 2016 yılından itibaren yaz saati uygulaması Türkiye’de kalıcı hale geldi. Bu yılda benzer şekilde yaz saati uygulanmaya devam edecek.

Türkiye’de, güneş ışığından daha fazla yararlanmak ve enerjide tasarruf yapılması amacıyla yaz saati uygulaması sabit olarak uygulanıyor.

Türkiye ile birlikte Rusya, Belarus, Arjantin ve Fas gibi ülkelerde de yaz saati sistemi devam ediyor.