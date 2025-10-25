Türkiye’de saatler geri alınacak mı, kış saati uygulamasına geçilecek mi? Kış saati uygulayan ülkeler
Havaların erken kararmaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar saatlerde bir değişiklik olup olmayacağını araştırıyor. Avrupa ülkelerinde kış mevsimine girilmesiyle birlikte saatler bir saat geri alınarak kış saati uygulamasına geçiliyor. Sonbahar ekinoksuyla birlikte Kuzey Yarım Küre’de sonbahar başlarken günler kısalıyor. Kış saati uygulaması İtalya, Fransa, İngiltere, İsveç, Hollanda, Danimarka, Belçika gibi ülkelerde uygulanıyor. Türkiye’de ise 2016 yılından itibaren kış saati uygulamasına geçilmiyor. Peki Türkiye’de saatler geri alınacak mı? İşte, kış saati uygulamasına ilişkin detaylar…
Ekim ayının sonu yaklaşırken her yıl gündeme gelen kış saati uygulaması tekrar sosyal medya ve diğer platformlarda konuşulmaya başlandı. Havalar yaz aylarına göre Ekim-Kasım- Aralık gibi aylarda daha erken kararıyor. Benzer şekilde sabah saatlerinde havanın aydınlanması daha uzun sürüyor. Avrupa ülkeleri kısa süre içerisinde kış saati uygulamasına geçecek ve saatler geriye alınacak. Türkiye’de ise yaz saati uygulanmaya devam edecek. Yaz saati uygulaması 2016 yılından itibaren kullanılıyor.