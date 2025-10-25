Türkiye’de saatler geri alınacak mı, kış saati uygulamasına geçilecek mi? Kış saati uygulayan ülkeler

Havaların erken kararmaya başlamasıyla birlikte vatandaşlar saatlerde bir değişiklik olup olmayacağını araştırıyor. Avrupa ülkelerinde kış mevsimine girilmesiyle birlikte saatler bir saat geri alınarak kış saati uygulamasına geçiliyor. Sonbahar ekinoksuyla birlikte Kuzey Yarım Küre’de sonbahar başlarken günler kısalıyor. Kış saati uygulaması İtalya, Fransa, İngiltere, İsveç, Hollanda, Danimarka, Belçika gibi ülkelerde uygulanıyor. Türkiye’de ise 2016 yılından itibaren kış saati uygulamasına geçilmiyor. Peki Türkiye’de saatler geri alınacak mı? İşte, kış saati uygulamasına ilişkin detaylar…

Ekim ayının sonu yaklaşırken her yıl gündeme gelen kış saati uygulaması tekrar sosyal medya ve diğer platformlarda konuşulmaya başlandı. Havalar yaz aylarına göre Ekim-Kasım- Aralık gibi aylarda daha erken kararıyor. Benzer şekilde sabah saatlerinde havanın aydınlanması daha uzun sürüyor. Avrupa ülkeleri kısa süre içerisinde kış saati uygulamasına geçecek ve saatler geriye alınacak. Türkiye’de ise yaz saati uygulanmaya devam edecek. Yaz saati uygulaması 2016 yılından itibaren kullanılıyor.

TÜRKİYE’DE SAATLER NEDEN GERİ ALINMIYOR?

Resmi Gazete kararıyla birlikte 2016 yılından itibaren yaz saati uygulaması Türkiye’de kalıcı hale geldi. Bu yılda benzer şekilde yaz saati uygulanmaya devam edecek. 

Türkiye’de, güneş ışığından daha fazla yararlanmak ve enerjide tasarruf yapılması amacıyla yaz saati uygulaması sabit olarak uygulanıyor.

Türkiye ile birlikte Rusya, Belarus, Arjantin ve Fas gibi ülkelerde de yaz saati sistemi devam ediyor.

AVRUPA’DA SAATLER GERİYE ALINACAK

Avrupa ülkeleri, kış mevsimine girerken kış saati uygulamasına geçiyor. Avrupa’da saatler 26 Ekim Pazar gecesi saat 03.00’te geri alınacak. ABD’de de ise bu değişiklik 2 Kasım Pazar sabahı yapılacak. 

Kış saati uygulamasına geçecek ülkeler arasında İtalya, Fransa, İngiltere, Hollanda, İsveç, Danimarka, Belçika gibi ülkeler bulunuyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI GERİ GELİR Mİ?

2016 yılından itibaren Türkiye’de sabit hale gelen yaz saati uygulamasının kaldırılmasına ilişkin iddialar geçtiğimiz yıl gündeme gelmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada değişiklik düşünmediklerini ifade ederken illerin mesai ve okul saatleriyle ilgili uygulama yapabileceğine vurgu yapmıştı.

