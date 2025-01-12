Türkiye'de sadece 1 kişide olan isim: Kimse bu kadar yaratıcı olmayı beklemiyordu
Son yıllarda bebek isim tercihleri ülke genelinde dikkat çekici değişiklikler yaşarken, 2023 yılına ait veriler yenilikçi ebeveynlerin tercihlerini ortaya koydu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, ülkedeki toplam nüfus 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaşırken, bu nüfusun 22 milyon 206 bin 34‟ünün çocuklardan oluştuğu belirtildi.
Elde edilen verilere göre çocuk nüfusunun %51,3'ü erkek, %48,7’si ise kız çocuklardan oluşuyor.