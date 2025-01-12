Türkiye'de sadece 1 kişide olan isim: Kız ve erkek çocuklarına en fazla koyulan isimler buymuş

POPÜLER İSİMLER DEĞİŞİYOR

Uzun süre popülerliğini koruyan Yusuf ismi bu yıl Alparslan’a zirveyi kaptırdı. 8 bin 366 erkek bebeğe Alparslan ismi verilirken, Yusuf 6 bin 303, Miraç ise 5 bin 72 bebekle en çok tercih edilenler arasında yer aldı. Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf da listeyi takip etti.