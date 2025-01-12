Türkiye'de sadece 1 kişide olan isim: Kız ve erkek çocuklarına en fazla koyulan isimler buymuş

Son yıllarda bebek isim tercihleri ülke genelinde dikkat çekici değişiklikler yaşarken, 2023 yılına ait veriler yenilikçi ebeveynlerin tercihlerini ortaya koydu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre, ülkedeki toplam nüfus 85 milyon 372 bin 377 kişiye ulaşırken, bu nüfusun 22 milyon 206 bin 34‟ünün çocuklardan oluştuğu belirtildi.

Türkiye'de sadece 1 kişide olan isim: Kız ve erkek çocuklarına en fazla koyulan isimler buymuş - 1

Elde edilen verilere göre çocuk nüfusunun %51,3'ü erkek, %48,7’si ise kız çocuklardan oluşuyor.

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Türkiye'de sadece 1 kişide olan isim: Kız ve erkek çocuklarına en fazla koyulan isimler buymuş - 2

Bebeklere verilen isimlerdeki değişiklikler ise hem popüler hem de nadir tercih edilen isimleri gün yüzüne çıkardı.

Türkiye'de sadece 1 kişide olan isim: Kız ve erkek çocuklarına en fazla koyulan isimler buymuş - 3

KIZ VE ERKEK ÇOCUKLARINA VERİLEN İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ

2022 yılı verilerinde ise yalnızca 1 bebeğe verilen isimler belirlendi.

Geçmiş yıllarda birçok bebek çok tercih edilen klasik isimleri alırken, 2022 yılında bazı bebeklere verilen benzersiz isimler dikkat çekti. Azra Akel, Elif Evin, Irmak Dila, Kerem Akil, Dilara Hayat gibi isimler sadece bir bebeğin adı olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de sadece 1 kişide olan isim: Kız ve erkek çocuklarına en fazla koyulan isimler buymuş - 4

2023 yılında ise en çok tercih edilen erkek isimleri sırasıyla Alparslan, Yusuf, Göktuğ, Ömer Asaf ve Miraç oldu. Kız bebeklerde ise Asel, Zeynep, Defne, Zümra ve Asya en çok tercih edilen isimler arasında yer aldı.

Türkiye'de sadece 1 kişide olan isim: Kız ve erkek çocuklarına en fazla koyulan isimler buymuş - 5

POPÜLER İSİMLER DEĞİŞİYOR

Uzun süre popülerliğini koruyan Yusuf ismi bu yıl Alparslan’a zirveyi kaptırdı. 8 bin 366 erkek bebeğe Alparslan ismi verilirken, Yusuf 6 bin 303, Miraç ise 5 bin 72 bebekle en çok tercih edilenler arasında yer aldı. Göktuğ, Ömer Asaf, Eymen, Aras, Ömer, Mustafa ve Ali Asaf da listeyi takip etti.

Türkiye'de sadece 1 kişide olan isim: Kız ve erkek çocuklarına en fazla koyulan isimler buymuş - 6

Kız bebeklerde ise 8 bin 114 bebeğe Asel ismi verildi. Zeynep ismi 7 bin 614, Defne 6 bin 895, Zümra 5 bin 382 ve Asya 5 bin 224 bebeğde tercih edildi.

Türkiye'de sadece 1 kişide olan isim: Kız ve erkek çocuklarına en fazla koyulan isimler buymuş - 7

Önümüzdeki aylarda 2024 yılına ait isim tercihleri açıklanacak. Hızla değişen ebeveyn tercihlerinin yeni alternatifler sunması ve isim havuzunun daha da genişlemesi bekleniyor.

Türkiye'de sadece 1 kişide olan isim: Kız ve erkek çocuklarına en fazla koyulan isimler buymuş - 8

Bu değişim, özellikle ülkedeki kültürel çeşitliliğin ve yaratıcı ebeveyn tercihlerini ortaya koyarken, hangi isimlerin kalıcı olacağı konusunda heyecan uyandırıyor.

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