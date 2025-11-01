Türkiye'de sadece 2 kişi üretiyor: Baba yadigarıydı şimdi Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Muammer Düzgün, babasından öğrendiği zil üretimi mesleğini kendi geliştirdiği özel bir teknikle birleştirerek Türkiye'de eşi az bulunan bir başarıya imza atıyor. Hurda malzemeleri sanat eserine dönüştüren Düzgün, ürettiği özel köpek zillerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor.
İlçeye bağlı Cami Yanı Mahallesinde asırlardır sürdürülen zil üretimi mirasını devam ettiren ender gençlerden birisi olan Muammer Düzgün, ata yadigarı mesleği geleceğe taşımanın gururunu yaşıyor.
Babasının yanında başladığı zil üretimini 3 yıl önce kendi vizyonuyla yeniden şekillendiren Düzgün, bugün Türkiye'de köpek zilini üreten iki ustadan biri olarak adından söz ettiriyor.