Türkiye'de sadece 2 tane: Biri Konya'da 5 bin yıllık mahallede

"ERKEN OSMANLI YA DA GEÇ BİZANS DÖNEMİNE TARİHLENİYOR"

Köprünün tarihi hakkında bilgi veren Selçuklu Belediyesi Sille Müze Sorumlusu Uzman Arkeolog Sercan Yayla, "Şeytan köprümüzün tam yapım tarihi bilinmemektedir. Köprünün üzerinde yer alan haç motiflerine baktığımız zaman erken Osmanlı ya da geç Bizans dönemine tarihleneceğini düşünmekteyiz. Genellikle ismi üzerine ‘neden şeytan köprüsü' diye bize en çok sorular geliyor. Aslında bir köprü değil, su kemeri. Sille volkanik bir arazi üzerinde yer alıyor. Volkanik kayaç yapıları Sille'de çok bulunuyor. Bu kayaç yapılarının içerisinde de tuz minerali çok fazla. Su bulmak için bir sondaj kazısı yapıldığı zaman su ya tuzlu, ya da kireçli oluyor. Bundan dolayı kullanabilir su kaynakları Sille'de kıt olduğu için Tatköy dediğimiz alandan temiz suyu zamanın boru sistemi ile getiriyorlar. Şeytan köprümüzün üzerinden geçirip Sille'ye çeşmelere ulaştırıyorlar. Yani gördüğümüz yapı bir köprü değil, su kemeri" dedi.