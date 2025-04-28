Türkiye'de sadece 2 tane: Biri Konya'da 5 bin yıllık mahallede
Konya'da, çok sayıda medeniyetin izlerini taşıyan 5 bin yıllık Sille Mahallesinde su kemeri olarak yapıldıktan sonra iki yamacı birbirine bağlayan geçit haline gelen Şeytan Köprüsü, ürkütücü görüntüsüyle dikkat çekiyor.
Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı 5 bin yıllık tarihi yerleşim yeri Sille Mahallesi, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Karamanoğlu Beyliği ve Osmanlı Devleti'nin izlerini taşırken, tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığı biliniyor.