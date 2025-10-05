Türkiye'de sadece 3-4 kişi bu işi yapıyor: "20 yıl önce istifa edip başladım, çırak bulamıyoruz"

Türk musikisinin ayrılmaz bir parçası olan kanun, Türkiye'de sayılı ustalar tarafından üretiliyor.

İzmir'de yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı unvanına sahip kanun yapımı ustası Ömer Faruk Kurşunel, kanun ve ut çalgıcısı olarak başladığı meslek hayatına, 2005 yılından beri kanun üreticisi olarak devam ediyor.

Gündüz teknik müdür, akşamları kanun sanatçısı olarak çalıştığı otelde kanunu sürekli arızalandığı için kendi enstrümanını yapmaya karar veren Kurşunel, 20 yılı aşkın süre önce oteldeki işinden istifa ederek kanun yapımına yöneldi.