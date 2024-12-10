Türkiye'de sadece 5 kişiler: Mesleğini duyan şaşırıp kalıyor
Babasının vefatıyla miras kalan dükkanında saat tamirciliğini devam ettiren Nilay Tüfekçi, Türkiye'de bu işi yapan 5 kadından birisi.
Düzce'nin en eski saat tamircilerinden olan Murat Tüfekçi geçen yıl vefat etti. Küçüklüğünden beri babasının yanında saat tamirini öğrenen, ancak babası olduğu için mesleği yapmayan Nilay Tüfekçi, babasının vefatının ardından dükkanı devraldı. Saati bozulanlar soluğu Türkiye'nin 5 kadın saat tamircisinden birisi olan Nilay Tüfekçi'nin yanında alıyor.