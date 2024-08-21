Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişiyor! Endüstriyel bitkide hasat zamanı

Şerbetçi otu tarlalarından bu sezon 2 buçuk ton ürün bekleyen Fahrettin Kınık, “Bu tarlamızdan 2 ton veya 2,5 ton ürün bekliyorduk. Ama 100 kilo 150 kilo arasında olursa olacak olmazsa o da yok, komple zarar. Havanın çok sıcak olmasından dolayı otlar olmadı, verim bitti. Bu şekilde olmazsa çiftçiliği bırakacağız, sürüp atacağız” diye konuştu.