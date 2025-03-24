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Türkiye'de seçim süreci: Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılır? Bir sonraki seçim tarihi belli mi?

Türkiye'de seçim süreci siyasette yaşanan gelişmeler ardından bir kez daha gündeme geldi. En son Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılır? Bir sonraki seçim tarihi belli mi?

Türkiye'de seçim süreci: Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılır? Bir sonraki seçim tarihi belli mi? - 1

Türkiye'nin kuruluşundan bu yana 12 farklı Türk vatandaşını cumhurbaşkanlığı makamına getiren yirmi iki cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dört defa, Celâl Bayar üç defa; Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül bir defa cumhurbaşkanlığına seçildiler.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'de seçim süreci: Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılır? Bir sonraki seçim tarihi belli mi? - 2

Cemal Gürsel, 27 Mayıs Darbesi sonrası yapılan genel seçimler sonucunda yine TBMM tarafından; Kenan Evren, 12 Eylül 1980 Darbesi sonrası 1982 Türkiye anayasa referandumu sonucu (%91,37) cumhurbaşkanı olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan, doğrudan halkoyuyla üç defa cumhurbaşkanı seçilmiştir.

Türkiye'de seçim süreci: Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılır? Bir sonraki seçim tarihi belli mi? - 3

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Cumhurbaşkanı 2007 anayasa değişikliği referandumuna kadar TBMM tarafından 7 yıllığına seçilmekte ve en fazla bir dönem görev yapabilmekteydi. 2017 anayasa değişikliği referandumu ile yapılan değişiklikle beraber cumhurbaşkanının halk tarafından 5 yıllığına seçilmesi ve bir kimsenin en fazla iki kere 5 yıllık dönem görev yapabilmesi sağlandı.

Türkiye'de seçim süreci: Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılır? Bir sonraki seçim tarihi belli mi? - 4

Ancak cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, cumhurbaşkanı bir dönem daha görev yapabilir.

Türkiye'de seçim süreci: Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılır? Bir sonraki seçim tarihi belli mi? - 5

TÜRKİYE'DE BİR SONRAKİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ NE ZAMAN?

En son Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu durumda, bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2028 yılında yapılması planlanmaktadır.

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