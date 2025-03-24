Türkiye'de seçim süreci: Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılır? Bir sonraki seçim tarihi belli mi?
Türkiye'de seçim süreci siyasette yaşanan gelişmeler ardından bir kez daha gündeme geldi. En son Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, Cumhurbaşkanlığı seçimleri kaç yılda bir yapılır? Bir sonraki seçim tarihi belli mi?
Türkiye'nin kuruluşundan bu yana 12 farklı Türk vatandaşını cumhurbaşkanlığı makamına getiren yirmi iki cumhurbaşkanlığı seçimi yapıldı. TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü dört defa, Celâl Bayar üç defa; Cevdet Sunay, Fahri Korutürk, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül bir defa cumhurbaşkanlığına seçildiler.