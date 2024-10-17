Türkiye'de sellerle mücadelede yeni dönem

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), gerçekleştirdiği ağaçlandırma, yangınla mücadele, rehabilitasyon ve fidan yetiştirme gibi ormancılık faaliyetlerinin yanında erozyon kontrolü, mera ıslahı, çölleşmeyle mücadele, sel ve çığ kontrolü gibi çalışmalar da yapıyor.

OGM tarafından bu görevlerinin yerine getirilmesi için çeşitli konularda eylem planları devreye alınıyor.