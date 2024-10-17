Türkiye'de sellerle mücadelede yeni dönem
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Türkiye'de sel sonucu yaşanan can ve mal kayıplarını azaltmak amacıyla yeni eylem planı hazırladı. Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı kapsamında 30 ilde bulunan 194 sel havzasındaki 240 bin 535 hektar alanda çalışma yapılacak. Sel riski taşıyan havzalarda, arazilerin yapısına göre yamaç, oyuntu ve mecra ıslahına yönelik çalışmalar yürütülecek.
Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), gerçekleştirdiği ağaçlandırma, yangınla mücadele, rehabilitasyon ve fidan yetiştirme gibi ormancılık faaliyetlerinin yanında erozyon kontrolü, mera ıslahı, çölleşmeyle mücadele, sel ve çığ kontrolü gibi çalışmalar da yapıyor.
OGM tarafından bu görevlerinin yerine getirilmesi için çeşitli konularda eylem planları devreye alınıyor.