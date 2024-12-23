Türkiye'de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın oldu! "Sabiha Gökçen'in izinden gidiyorum"

"HAVADA TEK BAŞINA OLMAK MÜKEMMEL BİR DUYGU"

Heyecan, mutluluk ve endişe gibi tüm duyguları aynı anda yaşadığı ilk solo uçuşuna, pilotların solo uçuş videolarını izleyerek hazırlandığını söyleyen Defne Özcan, “İlk başta inanamadım. Şu anda tek başıma havadayım. Sadece ben varım, bütün kontrol benim elimde. Bu gerçekten insana çok öz güven kazandırıyor ve havada tek başına olmak mükemmel bir duygu. Hepsi bir aradaydı aslında. Bundan önce bu uçuş için, solo uçuşum için, öncesinde saatlerce çalıştığım için çok korkutucu değildi aslında. Tabii ki de belli bir stres vardı ama bu da zaten olması gereken ve insanı diri tutan şey. ” diye konuştu.