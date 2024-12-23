Türkiye'de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın oldu! "Sabiha Gökçen'in izinden gidiyorum"
Bursa'da yaşayan ve Ultralight Pilot Lisansı (UPL) almak için uçuş eğitimine başlayan 16 yaşındaki Defne Özcan, Türkiye’de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı oldu. Tek motorlu kırmızı uçağıyla ilk solo uçuşunu yapan Defne Özcan, gökyüzündeki deneyimini anlatarak, "İlk Türk Kadın Pilot Sabiha Gökçen'in yolundan gidiyorum.” dedi.
Bursa'da yaşıyan 16 yaşındaki lise öğrencisi Defne Özcan, babası Önder Özcan gibi, çocukluğundan bu yana gökyüzü hayaliyle büyüdü.
Baba-kız, hayallerini gerçekleştirmek ve gökyüzüyle buluşmak için, 2023 yılının Mart ayında, Yunuseli Havaalanı’ndaki özel bir uçuş okulunun Amatör Havacılık Sertifika Programına kayıt yaptırdı.