Türkiye'de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın oldu! "Sabiha Gökçen'in izinden gidiyorum"

Bursa'da yaşayan ve Ultralight Pilot Lisansı (UPL) almak için uçuş eğitimine başlayan 16 yaşındaki Defne Özcan, Türkiye’de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı oldu. Tek motorlu kırmızı uçağıyla ilk solo uçuşunu yapan Defne Özcan, gökyüzündeki deneyimini anlatarak, "İlk Türk Kadın Pilot Sabiha Gökçen'in yolundan gidiyorum.” dedi.

Türkiye'de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın oldu! "Sabiha Gökçen'in izinden gidiyorum" - 1

Bursa'da yaşıyan 16 yaşındaki lise öğrencisi Defne Özcan, babası Önder Özcan gibi, çocukluğundan bu yana gökyüzü hayaliyle büyüdü.

Baba-kız, hayallerini gerçekleştirmek ve gökyüzüyle buluşmak için, 2023 yılının Mart ayında, Yunuseli Havaalanı’ndaki özel bir uçuş okulunun Amatör Havacılık Sertifika Programına kayıt yaptırdı.

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Türkiye'de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın oldu! "Sabiha Gökçen'in izinden gidiyorum" - 2

Babasıyla beraber 6 saat uçuş, 10 saat yer dersinden oluşan programı başarıyla tamamlayıp sertifikasını alan Defne, lisans eğitimine devam etti.

Türkiye'de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın oldu! "Sabiha Gökçen'in izinden gidiyorum" - 3

Hava hukuku, operasyon planlama, insan performansı ve limitleri, haberleşme, meteoroloji, acil durum prosedürleri, seyrüsefer ve operasyon usulleri derslerini, 45 saatlik teorik eğitimle tamamlayan Defne Özcan, 5 öğretmen pilotla birlikte toplam 18 saatlik 13 uçuş görevini de başarıyla tamamlayıp, 19’uncu saatinde ilk yalnız uçuşunu gerçekleştirdi.

Türkiye'de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın oldu! "Sabiha Gökçen'in izinden gidiyorum" - 4

"İLK SOLO UÇTUĞUM TARİHİN ANLAMI ÇOK BÜYÜK"

Cumhuriyet’in 101’inci yıl dönümünde, tek motorlu kırmızı uçağıyla, Yunuseli Havaalanı’ndan kalkış yapıp, ilk solo uçuşunu yaparak, Türkiye’de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın pilot adayı olan Defne Özcan, gökyüzünde yaşadığı deneyimi ve onu, henüz ehliyet bile alamayacak yaştayken, semaya taşıyan tutkusunu şu sözlerle anlattı:

“27 Ekim'de de ilk solo uçuşumu gerçekleştirdim ve bu sayede Türkiye'nin en genç yaşta solo uçan kişisi oldum. Tarih gerçekten çok güzel denk geldi ve anlamı gerçekten çok büyük. Cumhuriyet’in 101’inci yılında böyle bir uçuşu gerçekleştirmek, en genç kişi olarak tarif edilemez. Çok güzel bir duyguydu.”

Türkiye'de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın oldu! "Sabiha Gökçen'in izinden gidiyorum" - 5

"HAVADA TEK BAŞINA OLMAK MÜKEMMEL BİR DUYGU"

Heyecan, mutluluk ve endişe gibi tüm duyguları aynı anda yaşadığı ilk solo uçuşuna, pilotların solo uçuş videolarını izleyerek hazırlandığını söyleyen Defne Özcan, “İlk başta inanamadım. Şu anda tek başıma havadayım. Sadece ben varım, bütün kontrol benim elimde. Bu gerçekten insana çok öz güven kazandırıyor ve havada tek başına olmak mükemmel bir duygu. Hepsi bir aradaydı aslında. Bundan önce bu uçuş için, solo uçuşum için, öncesinde saatlerce çalıştığım için çok korkutucu değildi aslında. Tabii ki de belli bir stres vardı ama bu da zaten olması gereken ve insanı diri tutan şey. ” diye konuştu.

Türkiye'de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın oldu! "Sabiha Gökçen'in izinden gidiyorum" - 6

Havacılığın her zaman hayatında olacağını, ancak kariyer hedefinin babası gibi makine mühendisliği olduğunu söyleyen Defne Özcan, “Havacılık her zaman hayatımda olacaktır buna eminim. Ama benim kariyer olarak hedefim mühendislik. O yüzden, o alanda ilerlemek istiyorum. Makine mühendisliği istiyorum. Bana en yakın gelen ve yıllardır da istediğim o aslında. Makine mühendisliğinde önceliğim biyomedikal olur. İnsanlara daha yakın ve yardım edebileceğim bir meslek istiyorum aynı zamanda.” dedi.

Türkiye'de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın oldu! "Sabiha Gökçen'in izinden gidiyorum" - 7

"SABİHA GÖKÇEN’İN YOLUNDAN GİDİYORUM"

16 yaşında tek başına uçmayı, kendi hayalinden öte, toplumsal bilinç oluşturmak için gerçekleştirdiğini ve Türkiye'nin ilk kadın pilotu, dünyanın da ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'in izinden gittiğini söyleyen Özcan, UPL için uçuş ve teorik eğitimlerinin devam ettiğini belirtti.

Türkiye'de solo uçuş gerçekleştiren en genç kadın oldu! "Sabiha Gökçen'in izinden gidiyorum" - 8

Uçuş eğitimi almasının yanı sıra havacılıkla ilgili seminerler de düzenleyen Defne Özcan, şöyle konuştu:

“Havacılık dünyasında pilotların sadece yüzde 5’i, bakım teknisyenlerinin yüzde 8’i ve hava trafik kontrolörlerinin de yüzde 20’si sadece kadın. Bu oran gerçekten çok düşük. Ve aslında ilk solo uçuşumla ve bu röportajla da genç kızlara, küçük kız çocuklarına da aslında hayallerinin peşinden gitmeleri gerektiğini ve isterlerse gerçekten her şeyi yapabileceklerini söylemek istiyorum. Aynı zamanda bu konuda bir toplumsal bilinç oluşturmayı da çok isterim. Genç kızlarımızı, özellikle kız çocuklarını destekleyip, onları yönlendirmeli, hangi alanda ilerlemek istiyorlarsa, bu konuda onlara destek olmamız gerektiğini düşünüyorum. İlk Türk Kadın Pilot Sabiha Gökçen'in yolundan gidiyorum.”

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