Türkiye’de son 34 yılın en yağışlı kasım ayı yaşandı | 67 merkezde sıcaklık rekoru kırıldı
Türkiye’de son 34 yılın en yağışlı, son 53 yılın ise en sıcak kasım ayı yaşandı. Sıcaklık ortalaması 12,5 dereceyle normallerin 3,2 derece üzerinde seyrederken, yağışlar ise 109,3 milimetre ile normallere göre yüzde 88 fazla ölçüldü. Türkiye'nin 67 merkezinde kasım ayında yeni ekstrem sıcaklık gerçekleşti
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kasım ayı verilerini açıkladı.
Verilere göre 1991-2020 normalleri kasım ayı ortalama sıcaklığın 9,3 derece olan Tükriye’de, 2023 Kasım ayı sıcaklığı 12,5 derece ile normallerin 3,2 derece üzerinde gerçekleşti.
2023 yılı Kasım ayı, 2010 Kasım ayı ile son 53 yılın en sıcak kasım ayı olarak kayıtlara geçti.