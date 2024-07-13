Türkiye'de son 53 yılın en sıcak haziran ayı yaşandı

BÖLGELERE GÖRE SICAKLIKLAR

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin haziran ayı ortalama sıcaklığı 25,3 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük ve en yüksek sıcaklıklar Balıkesir'de kaydedildi. Kent, 11,2 derece ile bölgedeki en düşük, 41,4 dereceyle en yüksek sıcaklığı gördü.

Ege Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. 2024 Haziran ayı ortalama sıcaklığı 28 derece olan bölgede, en düşük sıcaklık 8,1 derece olarak Gediz'de, en yüksek sıcaklık ise 44,6 dereceyle Aydın'da gözlendi.