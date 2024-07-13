Türkiye'de son 53 yılın en sıcak haziran ayı yaşandı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verilerine göre; Türkiye'de son 53 yılın en sıcak haziran ayı yaşandı. Haziranda en düşük sıcaklık 1,6 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 47,8 derece ile Şanlıurfa Ceylanpınar'da kaydedildi.
Türkiye'de geçen ay ortalama sıcaklıklar, son 53 yılın en sıcak haziran ayı olarak kayıtlara geçti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen ay ortalama sıcaklıklar, Ağrı Doğubeyazıt çevresinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.