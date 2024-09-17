Türkiye'de sonbahar etkisi! Hem yağış var hem de sıcaklıklar düşüyor (Bugün hava nasıl olacak?)

Türkiye'de de sonbahar etkisini hissettirmeye başladı, hem yağış var hem de sıcaklık değerlerinde düşüş var. Sıcaklıklar Eylül ortalamasına inerken, geceler soğuk olmaya başladı. Yağışlar ise devam edecek. Meteoroloji tarafından iki il için turuncu bir il için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Peki bugün hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağışın daha kuvvetli olması bekleniyor?

Türkiye'de sonbahar etkisi! Hem yağış var hem de sıcaklıklar düşüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, (Bilecik ve Balıkesir dışında) Marmara, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri, Doğu Karadeniz ve Düzce, Bolu, Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz Bölümü ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli, Artvin ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'de sonbahar etkisi! Hem yağış var hem de sıcaklıklar düşüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz Bölümü ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 

Türkiye'de sonbahar etkisi! Hem yağış var hem de sıcaklıklar düşüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 3

DOĞU KARADENİZ İÇİN UYARI!

Yapılan son değerlendirmelere göre; dün öğleden sonra Doğu Karadeniz'de başlayan gök gürültülü sağanak yağışların, bugün akşam saatlerine kadar Trabzon'un doğusu ile Artvin'de kuvvetli (21-50kg/m2/12 saat), Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2/12 saat) olması bekleniyor.

Artvin ve Rize turuncu kodlu uyarı yapılırken Trabzon için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. 

Türkiye'de sonbahar etkisi! Hem yağış var hem de sıcaklıklar düşüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 4

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Balıkesir ve Bilecik dışında kalan yerlerin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Türkiye'de sonbahar etkisi! Hem yağış var hem de sıcaklıklar düşüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 5

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu

Türkiye'de sonbahar etkisi! Hem yağış var hem de sıcaklıklar düşüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 6

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri ile doğusunun yer yer çok bulutlu, Toroslar kesimi ile İskenderun Körfezi çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Parçalı bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C

Parçalı bulutlu, İskenderun Körfezi çevreleri aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 29°C

Parçalı bulutlu, doğu çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Türkiye'de sonbahar etkisi! Hem yağış var hem de sıcaklıklar düşüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 7

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, Çankırı, Niğde ve Kayseri ile Ankara'nın kuzey ve doğu, Sivas'ın güneydoğu, Konya'nın batı çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

Türkiye'de sonbahar etkisi! Hem yağış var hem de sıcaklıklar düşüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 8

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Düzce ve Bolu ile Karabük ve Kastamonu'nun güney çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Türkiye'de sonbahar etkisi! Hem yağış var hem de sıcaklıklar düşüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz geneli ile Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'de yerel kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ARTVİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Türkiye'de sonbahar etkisi! Hem yağış var hem de sıcaklıklar düşüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 10

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

Türkiye'de sonbahar etkisi! Hem yağış var hem de sıcaklıklar düşüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

Türkiye'de sonbahar etkisi! Hem yağış var hem de sıcaklıklar düşüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 12

17 EYLÜL SALI HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye'de sonbahar etkisi! Hem yağış var hem de sıcaklıklar düşüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 13

18 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye'de sonbahar etkisi! Hem yağış var hem de sıcaklıklar düşüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 14

19 EYLÜL PERŞEMBE HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye'de sonbahar etkisi! Hem yağış var hem de sıcaklıklar düşüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 15

20 EYLÜL CUMA HAVA NASIL OLACAK?

Türkiye'de sonbahar etkisi! Hem yağış var hem de sıcaklıklar düşüyor (Bugün hava nasıl olacak?) - 16

21 EYLÜL CUMARTESİ HAVA NASIL OLACAK?

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