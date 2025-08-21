Türkiye'de tek! Yerin altından bir anda fışkırıyor, bir süre sonra kayboluyordu, sırrı çözüldü

Tuz Gölü Havzası'ndaki tarlada bir yıldır yer altından fışkıran su, bir süre sonra akış kesip kayboluyor. Buradaki oluşumun Türkiye'de tek olduğunu söyleyen Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, nadir görülen doğa olayının sebebini açıkladı.

Aksaray'ın Tuz Gölü Havzası'nda yer altından fışkırıp, bir anda kaybolan suyun sırrı çözüldü.

Yeşilova beldesindeki tarlada yer altından çıkan su, yaklaşık 15 metre çapındaki alana yayılıyor.

Bir süre sonra kesilen su akışı, geri çekilip kayboluyor.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, bir yıldır devam eden bu sürecin karbondioksit çıkışından kaynaklandığını belirtti.

Bölgede, Türkiye'nin en geç volkaniklerinden olan Hasan Dağı'nın bulunduğunu belirten Özdemir, "Buradaki oluşum bir yıldır devam ediyor. Buraya soğuk su gayzeri dikebiliriz. Aslında gayzerler sıcak suyla olur. Magmanın etkisiyle buhar ve sıcak suyun etkisiyle yukarı çıkar. Burada ise karbondioksitten dolayı yeryüzüne bir su fışkırması var." dedi.

Hasan Dağı'nın etkisine dikkat çeken Özdemir, "Karbondioksit gazları, yer altı suyuna karışıyor. İlk önce küçük küçük kabarcıklar şeklinde yer altı suyu içerisinde bulunuyor. Daha sonra ise karbondioksit gazının şiddeti artınca fıskiye gibi yukarı doğru suyu birden püskürtüyor." ifadelerini kullandı.

Soda şişesi benzetmesi yapan Ödemir, "Buna soğuk su gayzeri diyebiliriz. Gayzer de Türkiye'de hiç yok. Buradaki bu oluşum Türkiye'de tek." diye konuştu.

"Burayı herkesin gelip görmesi gerekiyor. Doğal bir oluşum." diyen Özdemir, bölgenin jeolojik bir miras olduğunu söyledi.

"TARLALAR ÇORAKLAŞMAYA BAŞLAYACAK"

Bölgedeki çoğu su kuyusundan karbondioksit gazı çıktığını, bunun da tarlaları çoraklaştırmaya başladığını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Bunun yanında sıcak sularımız da mevcut. Çünkü Türkiye'nin en geç volkanik dağı Hasan Dağı volkanizmasının olduğu yerlerde bu tür gayzerler olur. Burası Tuz Gölü'ne de çok yakın bir yer. Tuz Gölü etrafında su kuyularının da yer altı suları azaldığı için ters yöne doğru bir akış var.

Bazı 300 metrelik kuyularda tuzlu suyla karşılaşıyoruz. Bu gayzerde de tuzlu su çıkışı var. Etrafında bunun izlerini görüyoruz. Bu nedenle de daha önce ayçiçeği ekilen bazı tarlalara, artık güneş enerjisi santralleri kurmuşlar."

"Örneğin bu gayzerin yakınındaki ayçiçeği tarlasındaki kuyudan da tuzlu su çıkmaya başlamış. Sulanmasına rağmen iyi bir verim alınmamış. Tuzlu su çıktığı için bölgede tarlalar da çoraklaşmada başlayacak. Artık bu şekilde verim bile alınmaz."

"Biz sularımız tükettikten sonra kuyuyu 1000 metreden açsanız dahi yeterli ve güzel suyu alamazsınız. Çok ciddi anlamda kuraklıkla karşı karşıyayız. Sularımıza sahip çıkmamız lazım. Mevcut sularımızı 4-5 yıl sonra bulamayacağız."

