Türkiye'de tek! Yerin altından bir anda fışkırıyor, bir süre sonra kayboluyordu, sırrı çözüldü
Tuz Gölü Havzası'ndaki tarlada bir yıldır yer altından fışkıran su, bir süre sonra akış kesip kayboluyor. Buradaki oluşumun Türkiye'de tek olduğunu söyleyen Jeoloji Yüksek Mühendisi Nurcan Özdemir, nadir görülen doğa olayının sebebini açıkladı.
Aksaray'ın Tuz Gölü Havzası'nda yer altından fışkırıp, bir anda kaybolan suyun sırrı çözüldü.
Yeşilova beldesindeki tarlada yer altından çıkan su, yaklaşık 15 metre çapındaki alana yayılıyor.
Bir süre sonra kesilen su akışı, geri çekilip kayboluyor.