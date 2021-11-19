Türkiye'de yağışlar son 20 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti

"DAMLAMA SİSTEMİNE GEÇİLMELİ"

Bu sayede vermiş oldukları su miktarının yüzde 95’inin bitkiye temas ettiğini söyleyen Özen, "Bunlar su kaynaklarımızı daha uzun süre kullanabileceğimizin yöntemleridir. Bir an evvel bu yöntemlere geçmemiz gerekiyor. Susuzlukla mücadele ve ülkenin genelinde susuzlukla, kuraklıkla ilgili bitki deseninin nasıl olması gerektiğine yönelik çalıştay yapıldı, sonuç bildirgesi yayınladı. Üreticimize büyük görev düşüyor. Eğitimler veriyoruz, tavsiyelerde bulunuyoruz. Üreticilerimizin bunu kabul etmesi ve destek olması gerekiyor" dedi.