Türkiye'de yasak ama 5 yaşında çocukta bile var. Tek nefesi akut akciğer hasarı

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, NTV Radyo'daki programa katılarak elektronik sigaranın zararlarını anlatmıştı.

Prof. Dr. Özlü, elektronik sigarların masum olduğu söyleminin bir yalandan ibaret olduğunu belirtti. Yapılan çok sayıda çalışma olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özlü, en çok bilinen rahatsızlığın akut akciğer hasarı olduğunu söyledi ve bu rahatsızlığın bir sigarayla dahi oluşabileceği uyarısında bulunmuştu.

Elekronik sigaraların uzun vadede kalp damar sistemi, akciğerler ve vücutta yaşayan hücreler üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair birçok veri var. Gençlerin elektronik sigaraya başlamasını sağlamak için çeşitli tat ve kokularla tatlandırılan bu maddelerde tıpkı sigarada olduğu gibi kanserojen etkisi ve canlı hücrelere zarar verici özelliği bulunan maddeler de bulunuyor.

Prof. Dr. Özlü, ABD'de yapılan bir araştırmayla gençlerin insan sağlığına zararlı metallerden kurşun ve uranyuma maruz kalma riski konusunda da uyarıldığını belirtmişti.