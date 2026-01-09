Türkiye'de yasak ama 5 yaşında çocukta bile var. Tek nefesi akut akciğer hasarı
09.01.2026 16:11
Melike Şahin
Elektronik sigara sessiz bir tehlike olarak büyüyor. Çünkü artık çocuklar bile elektronik sigara kullanıyor. Geçen yıl Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne solunum yetmezliğiyle hastaneye başvuran 15 yaşındaki çocuğun ölümle burun buruna gelme nedeni elektronik sigaraydı. Dahası elinde bu cihazlarla dolaşan 5 yaşında çocuk bile var.
ÇOCUKLARA ELEKTRONİK SİGARA TEHDİDİ
Türkiye'de satışı yasak ancak elektronik sigara herkesin elinde özellikle de gençlerin. Elektronik sigaranın olumsuz etkileri nedeniyle hastaneye başvuran çocuklar dahi var.
NTV'ye konuşan Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç "Geçen sene Gayrettepe taraflarında tesadüfen dolaşırken 5 yaşındaki bir çocuğun elinde elektronik sigara gördüm. Yani o kadar yaygın." dedi.
15 YAŞINDAKİ ÇOCUK SİGARA YÜZÜNDEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Geçen yıl ağır akciğer hasarıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne başvuran 15 yaşındaki çocuk ölümden döndü.
Doç. Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç "Hastamız daha önce hiçbir problemi olmayıp çok ciddi akciğer tutulumu ve solunum yetmezliğiyle hastaneye başvurmuştu. Ailesini aslında sorgulamıştık ama böyle bir kullanımının olmadığını söylemişti. Sonra öğrendik ki çocuk aslında arkadaş ortamında elektronik sigara kullanıyor ve ona bağlı gönderdiğimiz bir takım laboratuvar analizleri sonucunda da elektronik sigaraya bağlı akciğer hasarı gözlemledik kurtarıldı. Şanslı bir hastaydı ama herkes bu şansa sahip olamayabilir." diye konuştu.
Elektronik sigara öyle yaygınlaştı ki çocuk doktorları artık hastalarına sigara kullanıp kullanmadığını da soruyor.
Kılınç "Biz çocuk hekimlerinin artık her polikliniğe gelen hastalarda ya da tanı koymakta zorlandığımız hastalarda muhakkak elektronik sigarayı ya da normal sigarayı tütün kullanımını da aklımızda tutmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Elektronik sigara kullandıktan haftalar sonra bile sağlık sorunlarına neden olabiliyor.
EN BİLİNEN HASTALIK: AKUT AKCİĞER HASARI
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, NTV Radyo'daki programa katılarak elektronik sigaranın zararlarını anlatmıştı.
Prof. Dr. Özlü, elektronik sigarların masum olduğu söyleminin bir yalandan ibaret olduğunu belirtti. Yapılan çok sayıda çalışma olduğunun altını çizen Prof. Dr. Özlü, en çok bilinen rahatsızlığın akut akciğer hasarı olduğunu söyledi ve bu rahatsızlığın bir sigarayla dahi oluşabileceği uyarısında bulunmuştu.
Elekronik sigaraların uzun vadede kalp damar sistemi, akciğerler ve vücutta yaşayan hücreler üzerinde olumsuz etkisi olduğuna dair birçok veri var. Gençlerin elektronik sigaraya başlamasını sağlamak için çeşitli tat ve kokularla tatlandırılan bu maddelerde tıpkı sigarada olduğu gibi kanserojen etkisi ve canlı hücrelere zarar verici özelliği bulunan maddeler de bulunuyor.
Prof. Dr. Özlü, ABD'de yapılan bir araştırmayla gençlerin insan sağlığına zararlı metallerden kurşun ve uranyuma maruz kalma riski konusunda da uyarıldığını belirtmişti.
GİZLİ TEHLİKE: DİYABET
Geçtiğimiz yıl kasım ayında Georgia Üniversitesi tarafından yürütülen çalışma kapsamında elektronik sigaraların zararları araştırılmış ve diyabet riski de taşıdığı tespit edilmişti.
“NORMAL SİGARADAN DAHA ZARARLI”
Geçtiğimiz yıl haziran ayındaki bir başka araştırmada ise bazı popüler tek kullanımlık elektronik sigaralarda tespit edilen zehirli metal seviyelerinin, geleneksel sigaraları bile geride bıraktığını ortaya koymuştu. Endişe verici sonuçlara göre de çoğu cihazda yüksek miktarda nikel, krom ve antimon tespit edilmişti.
Çalışmanın başyazarlarından Prof. Brett Poulin de “Bu cihazlar görünmeyen bir risk taşıyor. Yüksek düzeyde sinir sistemi için zehirli kurşun, kanserojen nikel ve antimon içeriyorlar. Acilen denetimlerin artırılması gerekiyor" uyarısında bulunmuştu.