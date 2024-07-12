Türkiye'de yaşayan Rus ve Ukraynalılar internetten satışa çıkardı! Şikayet yağıyor

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, son zamanlarda yabancıların sosyal medya gruplarından canlı hayvan, elektronik sigara, dijital eşya satışına yönelik şikayetin arttığını belirtti. Kontrolsüz satışların hukuki ve tüketici hakları açısından mağduriyet oluşturabileceğine değinen Gündüz, "Bize gelen şikayetlere yönelik bir şey yapamıyoruz. İşlemlere yönelik belge ve muhatap olmadığı için hak aramamız mümkün olmuyor. Ticaret Bakanlığı'nın dikkatini çekmek istiyoruz. Burada gizli ticaret ve yasaklı ürün satışı yapılmaktadır. Tüketicilerimiz, sosyal medya gruplarındaki alışverişle karşılaştığında telefon numarasıyla şikayette bulunabilir" dedi.