Türkiye'de yaşayan Rus ve Ukraynalılar internetten satışa çıkardı! Şikayet yağıyor
Antalya'daki yabancılar, anlık mesajlaşma uygulamalarında oluşturdukları gruplarda ev eşyası, spor malzemesi ile mutfak gereçlerinin yanı sıra elektronik sigara ve tütün ürünlerini satışa çıkardı. Yabancılardan ülkesine dönmek zorunda kalanlar ile sahiplendikleri hayvana bakamayacağını düşünenlerin, evcil kedi ve köpeğinin satışı için de ilan verdiği görüldü.
Pandemiyle Ukrayna-Rusya savaşı sonrası yoğun göç alan Antalya'da yaşayan yabancı sayısı 134 bin 339 oldu. Kentte, 101 bin 416 yabancı uyruklu, 26 bin 192 çalışma izinli, 5 bin 763 geçici koruma kapsamında göçmen yaşamını sürdürüyor