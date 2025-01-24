Türkiye'de yetişiyor; 6 çeşidi var: Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak da biliniyor

Ilıman iklimde yetişen bir meyve türü olan hünnap, hem kırsal hem de kentsel bahçelerde yetiştirilebilir. Yeterli güneş ışığına ve iyi drene edilmiş toprağa sahip olduğu sürece, çeşitli iklim ve toprak türlerine adapte olabilir. Güney Asya’ya özgü bir bitki olan hünnap, Türkiye’de ise Batı ve Güney Anadolu’da yetiştirilir, 6 cins ve bu cinslere bağlı 25 türü bulunur.