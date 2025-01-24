Türkiye'de yetişiyor; 6 çeşidi var: Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak da biliniyor
Türkiye'de özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişen, geleneksel Çin tıbbında sıklıkla kullanılan ve vücuda pek çok fayda sağlayan hünnap; Çin hurması veya kırmızı hurma olarak da bilinir. Ege Bölgesi'nde, özellikle İzmir, Manisa ve Aydın illeri; Akdeniz Bölgesi'nde ise Antalya, Mersin ve Adana illeri hünnap üretimi için bilinen yerlerdir. Hünnap meyvesinin hasat sezonu eylül ayı sonunda başlayıp, ekim ayı sonuna kadar devam eder. Peki, hünnap nedir, nasıl yetişir, vücuda faydaları var mı?
Doğal olarak üretilen ve birçok hastalığa şifa olduğu için "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap Türkiye'de de yetişiyor. Bir hünnap ağacı yaklaşık 20 kilo meyve veriyor. Çin'in geleneksel tıbbında vazgeçilmez olan ve sıklıkla tüketilen hünnap, Türkiye'de sıcak ve yarı kurak iklime sahip bölgelerde yetişir.