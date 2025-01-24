Türkiye'de yetişiyor; 6 çeşidi var: Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak da biliniyor

Türkiye'de özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişen, geleneksel Çin tıbbında sıklıkla kullanılan ve vücuda pek çok fayda sağlayan hünnap; Çin hurması veya kırmızı hurma olarak da bilinir. Ege Bölgesi'nde, özellikle İzmir, Manisa ve Aydın illeri; Akdeniz Bölgesi'nde ise Antalya, Mersin ve Adana illeri hünnap üretimi için bilinen yerlerdir. Hünnap meyvesinin hasat sezonu eylül ayı sonunda başlayıp, ekim ayı sonuna kadar devam eder. Peki, hünnap nedir, nasıl yetişir, vücuda faydaları var mı?

Türkiye'de yetişiyor; 6 çeşidi var: Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak da biliniyor - 1

Doğal olarak üretilen ve birçok hastalığa şifa olduğu için "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap Türkiye'de de yetişiyor. Bir hünnap ağacı yaklaşık 20 kilo meyve veriyor. Çin'in geleneksel tıbbında vazgeçilmez olan ve sıklıkla tüketilen hünnap, Türkiye'de sıcak ve yarı kurak iklime sahip bölgelerde yetişir.

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Türkiye'de yetişiyor; 6 çeşidi var: Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak da biliniyor - 2

Ilıman iklimde yetişen bir meyve türü olan hünnap, hem kırsal hem de kentsel bahçelerde yetiştirilebilir. Yeterli güneş ışığına ve iyi drene edilmiş toprağa sahip olduğu sürece, çeşitli iklim ve toprak türlerine adapte olabilir. Güney Asya’ya özgü bir bitki olan hünnap, Türkiye’de ise Batı ve Güney Anadolu’da yetiştirilir, 6 cins ve bu cinslere bağlı 25 türü bulunur.

Türkiye'de yetişiyor; 6 çeşidi var: Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak da biliniyor - 3

"Çin hurması", "Ölümsüzlük meyvesi" veya "kırmızı hurma" olarak da bilinin hünnap, yüksek oranda antioksidan içeriğe sahiptir. Daha çok alternatif Çin tıbbında kullanılan hünnap, günümüzde de popüler olarak dünya çapında tüketilen bir meyve haline gelmiştir. Hünnap uykusuzluğa iyi gelir, balgam söktürücü olup öksürüğü durdurabilir, kabızlığı giderir, bağışıklığı güçlendirir, kan basıncını düzenler ve kalp hastalıkları riskini azaltır.

Türkiye'de yetişiyor; 6 çeşidi var: Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak da biliniyor - 4

HÜNNAP NASIL YETİŞİR?

Hünnap en iyi sıcak topraklarda yetişir. Her iklimde yetişme şansı bulan Hünnap iyi meyve vermesi için sıcak yaz mevsimine ihtiyaç duyulur. O nedenle sıcak yaz aylarının görüldüğü illerde ve bölgelerde Hünnap rahat ve kolay bir şekilde yetişmektedir.


Türkiye'de yetişiyor; 6 çeşidi var: Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak da biliniyor - 5

Hünnap meyvesinin birçok çeşidi bulunmaktadır. Bazı çeşitleri güneşte kurutulduktan sonra aperatif olarak tüketilirken, bazılarının reçeli yapılabiliyor. Türkiye'de ve dünya genelinde en çok yetiştirilen başlıca hünnap çeşitleri şunlardır: Silverhill, Shui Men, Honey Jar, Sugar Cane ve So.


Türkiye'de yetişiyor; 6 çeşidi var: Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak da biliniyor - 6

ÇİĞ YA DA KURU TÜKETİLEBİLİR

Çiğ veya kurutularak tüketilebilen bu meyvenin iç kısmı beyaz ve tıpkı elma gibi sert bir yapıya sahip oluyor. Eylül ve ekim ayları hasat mevsimi olduğundan bu aylarda hünnapı taze olarak tüketmek mümkün oluyor. Hünnap meyvelerini taze olarak tüketmeden önce ayıklanması gereken iki tohumu bulunuyor.

Türkiye'de yetişiyor; 6 çeşidi var: Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak da biliniyor - 7

GÜNDE KAÇ TANE HÜNNAP YENİR?

Çünkü bu meyve, kilo artışında etkili olan glikoz seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Hünnap meyvesi günde kaç tane yenmeli? Aşırı tüketimin vücutta istenmeyen reaksiyonları önlemek için, meyvenin büyüklüğüne bağlı olarak günlük en az 1, en fazla 3 adet hünnap meyvesi tüketilmesi tavsiye edilir.

Türkiye'de yetişiyor; 6 çeşidi var: Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak da biliniyor - 8

HÜNNAP TÜKETİMİNİN SAĞLIĞA ETKİLERİ

Hünnap antioksidanlar ve bağışıklık güçlendirici etkisi olan C vitamini açısından zengindir. Kas kontrolü ve elektrolit dengesinde rolü büyük olan potasyum kaynağıdır. Vücuda enerji sağlayan doğal karbonhidrat içermektedir. Düşük kalorilidir ve lif oranı yüksektir. Serbest radikallerin neden olabileceği zararlar, tip 2 diyabet, kalp hastalığı ve bazı kanser türleri de dahil olmak üzere kronik hastalıkları önlemeye yardım edebilir.


Türkiye'de yetişiyor; 6 çeşidi var: Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak da biliniyor - 9

Hünnap meyvesi uyku kalitesini ve beyin fonksiyonlarını iyileştirir. Kaygıyı azaltır. Beyin ve sinir sistemi sağlığını korur. Sindirimi iyileştirmeye yardımcı olarak kabızlığı önler. Bağışıklığı güçlendirir, tok tutmayı sağlayarak kilo vermeyi kolaylaştırır.


Türkiye'de yetişiyor; 6 çeşidi var: Halk arasında "ölümsüzlük meyvesi" olarak da biliniyor - 10

HÜNNAP NEYE İYİ GELİR?

Hünnap meyvesi, bağışıklığı güçlendirir, kanser hücrelerinin büyümesini önleyebilir. Yapılan bir araştırmada antioksidan özelliklere sahip hünnap meyvesindeki polisakkaritlerin serbest radikalleri önleyebileceği ve zararlı hücreleri nötralize ederek iltihabı azaltabileceği ortaya çıkmıştır.

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