Türkiye'de Zafer Bayramı coşkusu: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları

Türkiye'de Zafer Bayramı coşkusu ve hazırlıkları günler öncesinden başladı. Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. 30 Ağustos coşkusunu sosyal medya hesaplarından dile getirmek isteyen vatandaşlar, Zafer Bayramı temalı görselleri ve mesajları inceliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajlarını derledik.

Türkiye'de Zafer Bayramı coşkusu: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları - 1

Tarihin en büyük kahramanlık destanının yazıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlanacak. Kutlamalar sosyal medyaya da yansıyacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu sosyal medya hesaplarından dile getirmek isteyenler için kutlama mesajlarını derledik.

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Türkiye'de Zafer Bayramı coşkusu: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları - 2

ZAFER BAYRAMI KUTLAMA MESAJLARI

"Kahraman ecdadımızı rahmetle, duayla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’mız Kutlu Olsun."

"Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve Yıldırım Kemallerimize minnetle…
Zafere giden yolda dur durak bilmeden koşan kahramanlarımızın ve milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. "

"Ulusumuzun yükselişinin taçlandırıldığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun! Bağımsızlık mücadelemizin kahramanları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve özlemle anıyoruz."

Türkiye'de Zafer Bayramı coşkusu: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları - 3

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, bu önemli günü coşkuyla paylaşıyoruz! Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız Kutlu Olsun."

"Atatürk'ün işaret ettiği yolda, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyetini sonsuza dek yaşatacağımıza olan inancımız tamdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun

“Bağımsızlık ve hürriyet mücadelemizin yıldönümü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun!”

"30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bizlere bağımsızlığımızı armağan eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını özlemle ve saygıyla anıyoruz. Kararlılık ve cesaretle savaşarak bağımsızlığımızı kazanan bu kahramanlar sayesinde zafer bizimdir. Bayramımız kutlu olsun."

Türkiye'de Zafer Bayramı coşkusu: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları - 4

“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez.”
Gazi Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 101. yılı kutlu olsun!"

"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."

"30 Ağustos zaferi, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır."

Türkiye'de Zafer Bayramı coşkusu: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları - 5

CUMHURİYETİN 100.YILINA ÖZEL HAZIRLANAN MARŞLA KUTLANACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı programında, Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan marş ilk defa seslendirilecek.Kutlamalar kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı" iki bölümden oluşacak.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın saat 19.00'daki gösterisiyle başlayacak programa 4 bin 500 kişinin katılımı bekleniyor. Programda, ağırlıklı olarak askeri unsurlar, şehit ve gazi yakınları bulunacak.

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