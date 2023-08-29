Türkiye'de Zafer Bayramı coşkusu: 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajları

“Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk edilemez.”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 101. yılı kutlu olsun!"



"Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat insanı şaşırtacak bir nitelik alır."



"30 Ağustos zaferi, tarih arasında bir millet tarafından tamamen benimsenen bir fikrin ne kadar kadir ve ne kadar muhyi bir kuvvet olduğunun en güzel misali olarak kalacaktır."