Türkiye'de zaman 04.17'de durdu

Türkiye'yi sarsan depremin ardından enkaz yığınları arasında bulunan duvar saatinin, deprem saati 04.17'de durduğu görüldü.

Türkiye'de zaman 04.17'de durdu - 1

Türkiye 9 saat arayla iki depremle sarsıldı.

Türkiye'de zaman 04.17'de durdu - 2

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem 10 ilde yıkıcı boyutlara ulaştı.

Türkiye'de zaman 04.17'de durdu - 3

Arama kurtarma ekipleri Malatya’nın Battalgazi ilçesinde bulunan Aslan Sokak 50’nci yıl binasının enkazında çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'de zaman 04.17'de durdu - 4

Ekipler çalışmalar sırasında enkaz ve demir yığınları arasında buldukları saatin, 04.17'de durduğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.

Türkiye'de zaman 04.17'de durdu - 5

Yerle bir olan 6 katlı binanın altında kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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