Türkiye'deki 22 yuvalama alanından biri! Son 30 yılın rekoru bekleniyor
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Çıralı sahilinde deniz kaplumbağası yuva sayısı 106 ile geçen yılın rakamlarını geçti. 1994 yılından bu yana koruma ve izleme çalışmalarının yapıldığı sahilde 2018'de 152 yuvayla rekor kırılırken, Ulupınar Çevre Koruma Geliştirme ve İşletme Kooperatifi Başkanı Habib Altınkaya, bu sezon yeni bir rekor beklediklerini söyledi. 152 yuvanın üzerine çıkılırsa bu, son 30 yılın rekoru olacak.
Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) nesli tehlike altındaki türlerde kırmızı listede gösterilen 'Caretta caretta' ve 'Chelonia mydas' türü deniz kaplumbağalarının Akdeniz'in Türkiye sahillerindeki yuvalama sezonu devam ediyor.