Türkiye'deki ABD üsleri: Türkiye'de kaç ABD üssü var ve nerede?

Resmi kayıtlarda ABD’ye ait bağımsız üs sayısı net olarak belirtilmese de, Türkiye'de doğrudan ya da ortak kullanım kapsamında faaliyet gösteren 5'ten fazla askeri tesis ve üs bulunduğu bilinmektedir. Bu üslerin bazıları doğrudan Amerikan askerleri tarafından kullanılırken, bazıları da NATO kapsamında ortak görevler için kullanılmaktadır.