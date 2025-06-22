Türkiye'deki ABD üsleri: Türkiye'de kaç ABD üssü var ve nerede?
Türkiye, NATO'nun önemli üyelerinden biri olarak, uzun yıllardır ABD ile askeri iş birliklerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, Türkiye'de çeşitli ABD askeri üsleri ve tesisleri faaliyet göstermektedir. 2025 yılı itibarıyla bu üsler, stratejik konumları ve işlevleriyle dikkat çekmektedir. Peki, Türkiye’de kaç ABD üssü var ve bu üsler tam olarak nerede bulunuyor?
Resmi kayıtlarda ABD’ye ait bağımsız üs sayısı net olarak belirtilmese de, Türkiye'de doğrudan ya da ortak kullanım kapsamında faaliyet gösteren 5'ten fazla askeri tesis ve üs bulunduğu bilinmektedir. Bu üslerin bazıları doğrudan Amerikan askerleri tarafından kullanılırken, bazıları da NATO kapsamında ortak görevler için kullanılmaktadır.