Türkiye'deki ABD üsleri: Türkiye'de kaç ABD üssü var ve nerede?

Türkiye, NATO'nun önemli üyelerinden biri olarak, uzun yıllardır ABD ile askeri iş birliklerini sürdürmektedir. Bu kapsamda, Türkiye'de çeşitli ABD askeri üsleri ve tesisleri faaliyet göstermektedir. 2025 yılı itibarıyla bu üsler, stratejik konumları ve işlevleriyle dikkat çekmektedir. Peki, Türkiye’de kaç ABD üssü var ve bu üsler tam olarak nerede bulunuyor?

Türkiye'deki ABD üsleri: Türkiye'de kaç ABD üssü var ve nerede? - 1

Resmi kayıtlarda ABD’ye ait bağımsız üs sayısı net olarak belirtilmese de, Türkiye'de doğrudan ya da ortak kullanım kapsamında faaliyet gösteren 5'ten fazla askeri tesis ve üs bulunduğu bilinmektedir. Bu üslerin bazıları doğrudan Amerikan askerleri tarafından kullanılırken, bazıları da NATO kapsamında ortak görevler için kullanılmaktadır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'deki ABD üsleri: Türkiye'de kaç ABD üssü var ve nerede? - 2

TÜRKİYE'DEKİ ABD ÜSLERİ NEREDE?

1. İncirlik Hava Üssü (Adana)

Statüsü: Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait; ABD ile ortak kullanımda.

Kullanım Hakkı: 1955’ten bu yana ABD tarafından NATO anlaşmaları çerçevesinde kullanılıyor.

Amaç: Hava operasyonları, lojistik destek, gözetleme ve insani yardım operasyonları.

Soğuk Savaş döneminden bu yana ABD uçaklarının konuşlandığı en stratejik üslerden biri.

Türkiye'deki ABD üsleri: Türkiye'de kaç ABD üssü var ve nerede? - 3

2. Kürecik Radar Üssü (Malatya)

Statüsü: NATO'ya ait radar sistemi; ABD personeli görev yapıyor.

Kullanım Hakkı: 2012 yılında NATO füze savunma sistemi kapsamında aktif hale getirildi.

Amaç: Erken uyarı ve füze savunma radar izleme faaliyetleri.

Balistik tehditlere karşı Avrupa'yı koruma hedefli sistemin parçası.

Türkiye'deki ABD üsleri: Türkiye'de kaç ABD üssü var ve nerede? - 4

3. İzmir NATO Kara Kuvvetleri Komutanlığı (LANDCOM)

Statüsü: NATO'nun Kara Komutanlığı merkezi.

Kullanım Hakkı: Türkiye’deki NATO üssü; ABD dahil müttefik ülkelerden subaylar görev yapar.

Amaç: Kara kuvvetlerine yönelik stratejik planlama ve NATO içi komuta koordinasyonu.

ABD’li generaller ve askerî personel bu üs bünyesinde görev alır.

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