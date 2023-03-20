Türkiye'deki 'aşırı hava olayları'nda son 8 yılda rekor artış

4 İLDE SON 63 YILIN EN DÜŞÜK YAĞIŞI

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 169.1 milimetre ile Rize'de, en az yağış 4.3 milimetre ile Edirne'de, normallerine göre en fazla azalma yüzde 93 ile Edirne'de gerçekleşti. Edirne, Muğla, Aydın ve Uşak illeri, şubat ayı yağışları son 63 yılın en düşük seviyesinde olarak gösterildi. Aydın, Uşak, Manisa ve Edirne çevrelerinde yağışların sadece 1 güne kadar indiği de belirtildi.