Türkiye'deki bir mahallenin çoğu sağır ve dilsiz: Yeni doğan çocuklar doğuştan engelli dünyaya geliyor
Samsun'da bir kırsal mahallede yaşayan vatandaşların büyük çoğunluğunu sağır ve dilsizlerin oluşturduğu ifade edildi. Yaklaşık 20 haneli kırsal mahallede, her evde birden fazla işitme ve konuşma engelli birey bulunduğu belirtildi. Mahalle muhtarı, sorunun uzun yıllardır devam ettiğini ifade ederek, "Her hanede birden fazla sağır ve dilsiz vatandaşımız var. Bu durum nesilden nesile devam ediyor. Yeni doğan çocuklar da aynı şekilde dünyaya geliyor" dedi.
Samsun'un Alaçam ilçesi Gökova Mahallesi'nde sağır ve dilsiz oranı endişe verici seviyede. Alaçam ilçe merkezine yaklaşık 40, Samsun şehir merkezine ise 120 kilometre uzaklıkta bulunan Gökova Mahallesi, sağır ve dilsiz sayısının fazlalığı ile dikkat çekiyor.