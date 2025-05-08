Türkiye'deki en dar sokaklarından biri: Restorasyon çalışması başlıyor



Çarşıda yaklaşık 40 yıldır ayakkabı tamir eden Mustafa Tahtaavlu da restorasyonun başlayacak olmasından mutlu olduklarını söyleyerek, "Ben restorasyonun çok iyi olacağını düşünüyorum. Hiç olmazsa çarşının görünüşü düzelecek ve çekiciliği artacak. Hem biz esnaf için hem de ziyarete gelen turistler için bir çekim merkezi olur. Zaten Yunan ve Bulgar turistler buraya çok sık gelip geziyorlar, fotoğraf çekiyorlar" diye konuştu