Türkiye'deki en dar sokaklarından biri: Restorasyon çalışması başlıyor
Edirne'de 65 metre uzunluğundaki en dar sokağı üzerinde kurulu tarihi Kunduracılar Çarşısı'nda, Valilik tarafından restorasyon çalışmalarına başlanıyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, "Esnaflarımızla kısa bir sürede ihalesini yaparak, çarşımızı tamamlayacağız. İki aylık süre içerisinde de Edirne'nin en güzel sokaklarından birisi haline getireceğiz" dedi.
Edirne Valiliği tarafından, kentte Terziler Sokak'ta bulunan ve bilinen adıyla tarihi 'Kunduracılar Çarşısı'nda restorasyon hazırlıkları başlatıldı. Kent merkezindeki en eski çarşılardan olma özelliği taşıyan ve toplam 30 tescilli yapının bulunduğu sokakta, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle restorasyon projesi tamamlanıp, ihale aşamasına gelindi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, tarihi çarşıyı gezerek, esnafla sohbet etti. Sezer, çarşıda halen mesleklerini devam ettiren esnafın olduğunu belirterek, "Bir özelliği var burasının, belki de Türkiye'deki en dar çarşılardan bir tanesi.