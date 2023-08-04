Türkiye’deki en küçük baykuş türü: İshak | Marmara’daki 254’üncü tür oldu
Yalova'nın Altınova ilçesinde, Marmara Denizi’nin kıyısındaki Hersek Lagünü'nde tespit edilen kuş türü sayısı 254’e çıktı.
Marmara Bölgesi’nde su kuşlarının barınma, beslenme ve üreme alanı olmasının yanında leylekler ve yırtıcılar başta olmak üzere yaz göçmeni kuşların da göç yolu üzerinde bulunan lagünde, göç izleme çalışması yapıldı.
Türkiye'deki en küçük baykuş türü olan İshak kuşu, “kuş oteli” olarak nitelendirilen lagünde gözlenen 254'üncü kuş türü oldu.