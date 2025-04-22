Türkiye'deki en önemli üretim merkezlerinden biri: Fiyatı 7-8 liraya kadar düştü
Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden Adana'da 18 ile 20 TL'den turfanda olarak hasada başlanan soğan fiyatı tarlada 7-8 liraya kadar düştü.
Geçtiğimiz yıl sıcak havalar nedeniyle verimi düşen soğan, bu sene soğuk hava nedeniyle verimiyle çiftçinin yüzünü güldürdü. Kent genelinde 36 bin dönüm alanda ekilen soğanda hasat, Mart ayının sonunda başladı.
Dönüme 7 ile 8 ton arası verim alınan soğandan şehir genelinden ortalama 250 bin ton rekolte hedeflendiği belirtildi. İlk hasadı başladığında tarlada kilogram fiyatı 18-20 liradan satılan soğan, Mısır'dan Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ucuz soğan ihraç edilmesi nedeniyle tarlada 7-8 liraya kadar geriledi.