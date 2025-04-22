Türkiye'deki en önemli üretim merkezlerinden biri: Fiyatı 7-8 liraya kadar düştü

"İSTEK VAR AMA FİYAT YOK"

Soğanın yurt dışına az ihraç edildiğini ancak Mısır'daki soğan nedeniyle fiyatların düşük seyrettiğini aktaran Doğan, "Rusya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesi soğan istiyor ama fiyatlar burada olduğu gibi 7-8 lira. İstek var ama fiyat yok. Mısır'dan soğan diğer ülkelere gidiyor ve onların fiyatı çok düşük. Bizim o fiyatlara soğanı satmamız mümkün değil" diye konuştu.





