Türkiye'deki orman yangınlarının tahrip ettiği alanların uydu görüntüleri yayımlandı

DW Türkçe 22.08.2021 - 09:40
Çevre örgütü Greenpeace, Türkiye'de temmuz sonunda başlayan ve yaklaşık iki hafta süren orman yangınlarının yol açtığı tahribatı ortaya koyan uydu görselleri paylaştı.
Yaşanan yangınların Türkiye’nin gördüğü en büyük yangınlar olduğunu söyleyen Greenpeace Türkiye İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Onur Akgül, 28 Temmuz 2021'de başlayıp iki hafta boyunca devam eden orman yangınlarının, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yaşam kaynaklarını küle çevirdiğini söyledi.
Akgül, bu yaz yaşanan yangınların Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'nin (EFFIS) verilerine göre, 28 Temmuz- 12 Ağustos tarihleri arasında, sadece Muğla ve Antalya'da 124 bin hektar ormanlık alanı yok ettiğini belirtti.
Bütün Türkiye’deki orman yangınlarında yok olan alanın ise 178 bin hektar civarında olduğunu söyleyen Akgül, bunun da 1 milyar 780 milyon metrekareye tekabül ettiğini, popüler ölçüyle de bunun yaklaşık 250 bin futbol sahası olduğunu vurguladı. Bu rakamın yine EFFIS'in verilerine göre aynı dönem ve aynı bölgede 2008- 2020 arasında ortalama yanan alanın 8 katından da daha büyük olduğunu aktardı.
Onur Akgül, iklim krizinin sadece küresel sıcaklık artışı ve sera etkisi nedeniyle değil ama yaşanan ve yaşanacak olan facialar nedeniyle de ülke sınırlarını önemsiz hale getirip, kader birliği yaratan bir hakikat olduğunu da vurguladı.