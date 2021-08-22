Türkiye'deki orman yangınlarının tahrip ettiği alanların uydu görüntüleri yayımlandı

Bütün Türkiye’deki orman yangınlarında yok olan alanın ise 178 bin hektar civarında olduğunu söyleyen Akgül, bunun da 1 milyar 780 milyon metrekareye tekabül ettiğini, popüler ölçüyle de bunun yaklaşık 250 bin futbol sahası olduğunu vurguladı. Bu rakamın yine EFFIS'in verilerine göre aynı dönem ve aynı bölgede 2008- 2020 arasında ortalama yanan alanın 8 katından da daha büyük olduğunu aktardı.