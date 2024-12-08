Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün"
Suriye’de muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Esad rejiminin kontrolü yitirmesinin ardından Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, kutlama yaptı. Suriyeliler, İstanbul, Hatay, Kilis, Şanlıurfa başta olmak üzere birçok yerde Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara döküldüler. Öte yandan Suriye'ye dönmek için gümrük kapısına geldiğini söyleyen Suriyeli bir vatandaş da, "Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün” çağrısında bulundu.
Suriye’deki Esad rejimi karşıtı muhalifler, 12 günlük ilerleyişin ardından başkent Şam’a girdi. Gelişmeleri takip eden Türkiye'de bulunan Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara dökülerek kutlama yaptı.