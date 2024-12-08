Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün"

"ARTIK ÖZGÜRÜZ, HERKES VATANINA DÖNSÜN"

Suriyelilerin başta Halep, Humus ve Hama olmak üzere memleketlerine dönüşü de devam etti.



İç savaş nedeniyle 6 yıl önce Hatay’a yerleşen Mahmud Esma, artık Suriye’nin kurtulduğunu ve memleketine dönmek için gümrük kapısına geldiğini söyledi. Esma, “Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün” dedi.