Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün"

Suriye’de muhalif grupların başkent Şam’a girmesi ve Esad rejiminin kontrolü yitirmesinin ardından Türkiye’de yaşayan Suriyeliler, kutlama yaptı. Suriyeliler, İstanbul, Hatay, Kilis, Şanlıurfa başta olmak üzere birçok yerde Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara döküldüler. Öte yandan Suriye'ye dönmek için gümrük kapısına geldiğini söyleyen Suriyeli bir vatandaş da, "Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün” çağrısında bulundu.

Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" - 1

Suriye’deki Esad rejimi karşıtı muhalifler, 12 günlük ilerleyişin ardından başkent Şam’a girdi. Gelişmeleri takip eden Türkiye'de bulunan Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde ellerinde Türk ve Özgür Suriye Ordusu bayraklarıyla sokaklara dökülerek kutlama yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" - 2

İstanbul, Hatay, Kilis, Şanlıurfa başta olmak üzere birçok yerde araçlarıyla sokağa çıkarak konvoy oluşturdu.

Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" - 3

SURİYELİLERDEN İSTANBUL'DA KUTLAMA

Suriye'de muhaliflerin Şam'ı ele geçirmesinin ardından İstanbul'da bulunan Suriyeliler kutlamalar yaptı. Sabah namazı sonrası Fatih ve Esenyurt'ta coşkuyla toplanan gruplar, Arapça şarkılar eşliğinde konvoy düzenledi.

Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" - 4

Araçların camlarından Suriye bayrakları sallayan gruplar, sloganlar attı. Bazı bölgelerde düzenlenen yürüyüşlerde Suriye bayrağının yanında Türk bayrağının açılması da dikkat çekti.

Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" - 5

SINIR KAPISI'NDA BULUŞTULAR

Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda buluşan Suriyeliler, sevinç gösterilerinde bulundular.

Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" - 6

"ARTIK ÖZGÜRÜZ, HERKES VATANINA DÖNSÜN"

Suriyelilerin başta Halep, Humus ve Hama olmak üzere memleketlerine dönüşü de devam etti.

İç savaş nedeniyle 6 yıl önce Hatay’a yerleşen Mahmud Esma, artık Suriye’nin kurtulduğunu ve memleketine dönmek için gümrük kapısına geldiğini söyledi. Esma, “Özellikle Suriyeli gençlere sesleniyorum. Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün” dedi.

Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" - 7

"MEMLEKETİMİZE DÖNÜYORUZ"

Abdulsafi Uhud ise 7 yıldır ev sahipliği yapan Türkiye’ye teşekkür ederek, “Misafirlik bitti. Artık hür ve özgürüz, memleketimize dönüyoruz” diye konuştu.

Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" - 8

Hafza Sultan ise memleketine döneceği için çok mutlu olduğunu ancak ailesiyle birlikte kendilerine yıllarca ev sahipliği yapan Türkiye’den ayrılmanın da burukluk yaşattığını söyledi

Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" - 9
Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" - 10
Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" - 11
Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" - 12
Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" - 13
Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" - 14
Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" - 15
Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" - 16
Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" - 17
Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" - 18
Türkiye'deki Suriyelilerden kutlama: "Artık özgürüz, herkes vatanına dönsün" - 19
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