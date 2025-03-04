Türkiye'deki tek ustası: Mesleği öğretecek birini bulamıyor

Tuz lambası ürettiği iyonlar sayesinde çevreyi de dezenfekte ediyor. Türkiye’nin her yerinden talep geliyor, gönderim yapıyorum. Gönül ister ki bu sanat yaygınlaşsın. Ben bugüne kadar bu mesleği öğretecek ne bir öğrenci, ne de bir çırak bulabildim" diye konuştu.