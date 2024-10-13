Türkiye'den 47 ülkeye ihraç ediliyor! Günde 2 tane yemek bile hastalıkları kapı dışarı ediyor

İçeriğinde A, B, C vitaminleri ve fosfor bulunan mandalinanın kabuğundan da şifa fışkırıyor. Mandalina kabuğu, kendisinden daha fazla antioksidan içerdiği için kanser tümörlerinin oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Ayrıca C vitamini açısından zengindir ve ciltteki sivilce sorunlarını azaltır.

Zengin diyet lifi içeriğiyle gastrointestinal sağlığı destekler ve mide rahatsızlıklarını önler. Ek olarak, vücutta gereksiz toksinleri gidermeye yardımcı olur.