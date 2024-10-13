Türkiye'den 47 ülkeye ihraç ediliyor! Günde 2 tane yemek bile hastalıkları kapı dışarı ediyor
Sonbaharın habercisi, grip ve soğuk algınlıklarının doğal şifa deposu satsuma mandalinanın hasat ve ihracat zamanı geldi.
Türkiye’nin yıllık 1,9 milyon ton mandalina üretimiyle dünyada ilk üç ülke arasında yer aldığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, ''Türkiye’nin mandalinası, hem iç piyasaya hem de ihracata yetecek seviyede. Tüm vatandaşlarımızı sonbahar ve kış mevsimlerinde sağlıklı ve dinç kalmaları için günlük 2-3 adet mandalina tüketmeye davet ediyoruz” dedi.