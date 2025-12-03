Türkiye'den 6 üniversite mühendislik alanında Avrupa'da ilk 150'ye girdi

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, mühendislik ile teknoloji programlarını mercek altına alan EngiRank, bu yıl Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda yer alan 36 ülkeden 300 yükseköğretim kurumunu değerlendirmeye aldı.

Bu yıl ilk kez değerlendirmeye alınan Türk üniversitelerinden 16'sı sıralamada yer aldı.