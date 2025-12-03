Türkiye'den 6 üniversite mühendislik alanında dünyada ilk 150'ye girdi
03.12.2025 23:22
AA
Avrupa'nın prestijli mühendislik sıralama kuruluşlarından European Ranking of Engineering Programmes (EngiRank) 2025 sıralamasında Türkiye'den 6 üniversite ilk 150'de yer aldı.
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, mühendislik ile teknoloji programlarını mercek altına alan EngiRank, bu yıl Avrupa Yükseköğretim Alanı'nda yer alan 36 ülkeden 300 yükseköğretim kurumunu değerlendirmeye aldı.
Bu yıl ilk kez değerlendirmeye alınan Türk üniversitelerinden 16'sı sıralamada yer aldı.
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 60'ıncı sıradan listeye girerek Türkiye'den en yüksek konumda yer alan üniversite oldu.
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 99'uncu sıraya yerleşerek Avrupa'nın en iyi 100 mühendislik okulu arasına girdi.
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Boğaziçi Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi listede 108'inci sırada yer aldı.
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Yıldız Teknik Üniversitesi 130'uncu yer aldı.
BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
Bilkent Üniversitesi 139'uncu sırayla ilk 150'de yer aldı.
İLK 300'DE 16 ÜNİVERSİTE
Kocaeli Üniversitesi 173'üncü, Gazi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Karabük Üniversitesi 179'uncu, Gebze Teknik Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi 189'uncu, Karadeniz Teknik Üniversitesi 198'inci sırada yer alarak ilk 200'e girme başarısı gösterdi.
Bununla birlikte, Fırat Üniversitesi 203, Düzce Üniversitesi 216, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ise 226'ncı sıraya yerleşti.
EngiRank sıralama metodolojisinde, akademik yayın ve atıfların yanı sıra Avrupa Araştırma Konseyi projelerine katılım, Erasmus+ ve Horizon Europe (Ufuk Avrupa) faaliyetleri, mühendislik akreditasyonları, patent sayıları, sanayi işbirlikleri ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı gibi stratejik başlıklar belirleyici rol oynuyor.