Türkiye'den corona virüs görüntüleri

Türkiye genelinde corona virüs salgını kapsamında alınan önlemler sürüyor. Bugün görüntülere yansıyan denetimlerde İstanbul Sultanahmet'te yapılan uyarılar ve beraberinde gelen boşluk görülürken bazı şehir girişlerinde ise alkol metrenin yerini ateş ölçer aldı. Yenikapı Miting alanı ise seyahat kısıtlaması kapsamında kullanılamayan araçlar için otoparka oldu. İşte Türkiye'de corona virüs denetimleri....

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İHA - DHA 03.04.2020 - 15:09

YÜZLERCE OTOBÜS YENİKAPI'DA Virüs önlemleri kapsamında sınırlanan faaliyetlerden birisi de şehirlerarası yolcu taşımacılığı.

İstanbul 'da önlemler kapsamında kullanılmayan otobüsler Yenikapı Miting meydanını doldurdu.

Çeşitli firmalara ait yolcu otobüsleri salgının sona erip yeniden yolcu taşımacılığına izin verilmesine kadar alanda kalacak.

İSTANBUL'DA CAMİİLER BOŞ KALDI Diyanet İşleri Başkanlığınca corona virüs önlemleri kapsamında alınan cemaatle namaz kılınmaması kararı Diyanet İşleri Başkanlığıncakapsamında alınan cemaatle namaz kılınmaması kararı İstanbul 'da üçüncü haftasında da kendini gösterdi.

Kasımpaşa Büyük Camii, Ataşehir İçerenköy'de bulunan Gökyiğit Camii cemaatin yokluğunda sessizliğe büründü.

Polis ekiplerinin cami bahçesindeki beklediği görüldü.

Öte yandan Sultanahmet Camii havadan görüntülendi.

BU DA PAZAR YERİ KUYRUĞU Çanakkale, Ayvacık ilçesinde kurulan pazarda corona virüs önlemlerine uyuldu.

Aynı noktadan giriş yapan kalabalık, pazar yeri önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Pazarda bulunan tezgahlar arası 3 metre aralık bırakılırken pazar yerine en fazla esnaf sayısının 2 katı kadar müşteri alındı.

Alışverişini yapmak için kuyrukta bekleyen Ahmet Güneş, “Vatandaşın sağlığı için ideal bir uygulama. 15 dakikadır bekliyoruz. Herhalde biraz daha bekleriz. Sonrasında alışverişimi yapıp evimize döneceğiz" dedi.

ANTALYA GİRİŞLERİNDE KUYRUKLAR Antalya'da da corona virüs önlemleri kapsamında denetimler artırıldı.

Antalya'ya giriş yapacak kişilerin 14 gün süreyle ikametgahlarında sıhhi gözetim altına alınacağını açıklayan Vali Münir Karaloğlu, emniyet ve jandarmanın giriş çıkışlardaki uygulamalarını yakından takip ediyor.

14 GÜNÜ DUYUNCA GERİ DÖNDÜ Bucak'ta yaşayan Selehattin Şengezer, iş için geldiği Antalya'da 14 gün sıhhi gözetimde olacağını duyunca geri dönmeye karar verdi. Hem Bucak'ta hem de Antalya'da evi olduğunu söyleyen Şengezer, "İnşaat işiyle uğraşıyorum. Antalya'ya gelip akşamına Bucak'a dönecektim. Fakat 14 gün sıhhi gözetim altına girmemek için işlerimi askıya aldım ve geriye dönüyorum" dedi.