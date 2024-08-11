Türkiye'den dünyaya ihraç ediliyor! Yoğun mesai başladı
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü sofralık Çekirdeksiz Sultaniye üzüm bağlarında çiftçilerin yoğun mesaisi sürüyor. Özellikle ilçede Aralık ayına hasat edilen üzümler, iç piyasa ile birlikte dünyanın bir çok ülkesine ihraç ediliyor.
Sarıgöl Ovası'nda başlayan üzüm hasadı hem üreticiye hem de tarım işçilerine ekmek kapısı oluyor. Sabahın erken saatlerinde bağlara giren tarım işçileri öğle saatlerine kadar üzüm kesimi ve kurutmalık için serim gerçekleştiriyor.