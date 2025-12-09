Türkiye'den iki şehir dünya listesinde
09.12.2025 00:12
NTV - Haber Merkezi
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı. Türkiye'den iki şehir dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 kenti arasında yer aldı.
Dünya turizminin önemli veri kaynaklarından biri olan "Euromonitor International” tarafından hazırlanan "dünyada en çok ziyaret edilen şehirler" listesine Türkiye'den iki şehir girdi.
“Euromonitor International”ın 2025 raporuna göre, İstanbul ve Antalya, dünyanın en çok yabancı turist çeken şehirleri arasında ilk 10’a girmeyi başardı.
İSTANBUL 5.SIRADA YER ALDI
İstanbul, yaklaşık 19 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünya sıralamasında beşinci sırada yer aldı.
ANTALYA 8. SIRADA YER ALDI
Antalya ise 18 milyon ziyaretçiyle sekizinci sıraya yerleşti.