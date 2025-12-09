Türkiye'den iki şehir dünya listesinde

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirleri açıklandı. Türkiye'den iki şehir dünyanın en çok ziyaret edilen ilk 10 kenti arasında yer aldı.

Dünya turizminin önemli veri kaynaklarından biri olan "Euromonitor International” tarafından hazırlanan "dünyada en çok ziyaret edilen şehirler" listesine Türkiye'den iki şehir girdi. 

“Euromonitor International”ın 2025 raporuna göre, İstanbul ve Antalya, dünyanın en çok yabancı turist çeken şehirleri arasında ilk 10’a girmeyi başardı. 

İstanbul, yaklaşık 19 milyon uluslararası ziyaretçiyle dünya sıralamasında beşinci sırada yer aldı. 

Antalya ise 18 milyon ziyaretçiyle sekizinci sıraya yerleşti. 

Böylece Türkiye, iki şehirle birden en üst sıralarda yer alarak küresel turizm sahnesindeki etkisini güçlendirdi. Listenin zirvesinde 30 milyon ziyaretçiyle Tayland'ın başkenti Bangkok bulunuyor.