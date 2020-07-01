Türkiye’den Irak’a corona virüs yardımı

“ÜMİTSİZLİĞİN ARDINDA NİCE ÜMİTLER VAR”

Irak'a hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." ve "Türkiye'den Irak Cumhuriyeti halkına sevgilerle" ifadelerine Türkçe ve Arapça yer verildi.