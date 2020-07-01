Türkiye’den Irak’a corona virüs yardımı

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından etkilenen ülkelerden Irak'a tıbbi yardımlarını taşıyan askeri uçak Ankara'dan havalandı.

İHA - Anadolu Ajansı 01.07.2020 - 07:47 | Son Güncelleme : 01.07.2020 - 08:01

Türkiye’den Irak’a corona virüs yardımı - 1

Türkiye'nin, Covid-19 salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor. 

Türkiye’den Irak’a corona virüs yardımı - 2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Türkiye, Covid-19'la mücadelesine destek amacıyla Irak'a maske, yerli solunum cihazı, siperlik, koruyucu tulum ve gözlük gönderdi. 

Türkiye’den Irak’a corona virüs yardımı - 3

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'nda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A 400M tipi dev nakliye uçağına yüklendi. 

Türkiye’den Irak’a corona virüs yardımı - 4

“ÜMİTSİZLİĞİN ARDINDA NİCE ÜMİTLER VAR”

Irak'a hareket eden uçaktaki yardım malzemesi kolilerinin üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun yanı sıra Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." ve "Türkiye'den Irak Cumhuriyeti halkına sevgilerle" ifadelerine Türkçe ve Arapça yer verildi.

Türkiye’den Irak’a corona virüs yardımı - 5
Türkiye’den Irak’a corona virüs yardımı - 6
Türkiye’den Irak’a corona virüs yardımı - 7
Türkiye’den Irak’a corona virüs yardımı - 8
Türkiye’den Irak’a corona virüs yardımı - 9
Türkiye’den Irak’a corona virüs yardımı - 10

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